Müge Anlı'ya Öyle Bir Darbe Vurdu ki; Milyonlar Linç Etti! Bir Kez Daha Yapmıştı, Kardeşi Gibiydi! "Böyle Kardeş Olmaz Olsun"

Sevilerek takip edilen başarılı programda binlerce işe imzasını atan Müge Anlı sadece bir yıl içerisinde 250’!yi aşkın cinayetin aydınlatılmasında etkin bir şekilde rol almış ve tüm sorunları çözmüştü. Büyükşen cinayetiyle ekranlara veda eden Müge Anlı, “Yarın bu cinayet çözülsün, yarın gelir açarım burayı. Biliyorsunuz ben evde duramıyorum” sözlerini dile getirmişti.

Yeni sezon için 30 Eylül tarihini gösteren Müge Anlı, sezon finali yapmasıyla birlikte kardeşi gibi gördüğü isimden ikinci kez darbeyi aldı. Müge Anlı’dan ayrıldıktan sonra Didem Arslan Yılmaz’la birlikte çalışmaya başlayan o isim şimdide farklı bir yapımla Müge Anlı’ya rakip olacak! Peki, o isim kim?



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