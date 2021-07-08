Survivor Yarışmasında Acun Ilıcalı’nın Favorisi Ortaya Çıktı! İsmail Balaban’a Büyük Şok Geldi! Poyraz Resmen Hiçe Sayıldı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce İsmail Balaban’ın kupayı kaldırmasıyla birlikte ekranlara vedasını duyurmuştu. Acun Ilıcalı’nın Survivor yarışmasındaki favorisi ise Survivor yarışmacısı tarafından resmen ifşalandı. Bununla birlikte İsmail Balaban’ın şampiyon olmasının hiçbir anlamı kalmadı ve Poyraz resmen hiçe sayıldı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm reyting rekorlarını kırarak devam ediyordu. Aksiyon ve heyecanın eksik olmadığı yarışmanın bitmesiyle birlikte yine yapımını Acun Medya’nın üstlendiği Masterchef yarışması ekranlara gelmeye başlamıştı.
Survivor yarışmasının bilinmeyenleri ise yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı. Dora’nın İsmail için parkurun değişmesini açıklamasından sonra Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu ise çaldıkları içeceğin alkol ürünü yani bira olduğunu açıklamışlardı ki, Survivor Hayrettin Acun Ilıcalı’nın favori ismini açıkladı! Peki, Acun Ilıcalı’nın favori yarışmacısı kim?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.