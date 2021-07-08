- 08 Tem 2021 - 20:00 G: 08 Tem 2021 - 20:26

Survivor Yarışmasında Acun Ilıcalı’nın Favorisi Ortaya Çıktı! İsmail Balaban’a Büyük Şok Geldi! Poyraz Resmen Hiçe Sayıldı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce İsmail Balaban’ın kupayı kaldırmasıyla birlikte ekranlara vedasını duyurmuştu. Acun Ilıcalı’nın Survivor yarışmasındaki favorisi ise Survivor yarışmacısı tarafından resmen ifşalandı. Bununla birlikte İsmail Balaban’ın şampiyon olmasının hiçbir anlamı kalmadı ve Poyraz resmen hiçe sayıldı! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm reyting rekorlarını kırarak devam ediyordu. Aksiyon ve heyecanın eksik olmadığı yarışmanın bitmesiyle birlikte yine yapımını Acun Medya’nın üstlendiği Masterchef yarışması ekranlara gelmeye başlamıştı.

Survivor yarışmasının bilinmeyenleri ise yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı. Dora’nın İsmail için parkurun değişmesini açıklamasından sonra Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu ise çaldıkları içeceğin alkol ürünü yani bira olduğunu açıklamışlardı ki, Survivor Hayrettin Acun Ilıcalı’nın favori ismini açıkladı! Peki, Acun Ilıcalı’nın favori yarışmacısı kim?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

08 Tem 2021 - 20:00 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’da Mide Kaldıran Bira Olayı! Ortaya Çıkan Gerçek… Üzerleri Çizildi, Hayatları Bitti! mask
Survivor’da Mide Kaldıran Bira Olayı! Ortaya Çıkan Gerçek… Üzerleri Çizildi, Hayatları Bitti!
Survivor Ayşe "Alkol Bataklığına Düştü!" Sarhoş Haliyle Verdiği Pozlar Akılları Başlardan Aldı! Acun Ilıcalı Utanıyor, Meğer Dün Gece… mask
Survivor Ayşe "Alkol Bataklığına Düştü!" Sarhoş Haliyle Verdiği Pozlar Akılları Başlardan Aldı! Acun Ilıcalı Utanıyor, Meğer Dün Gece…
Survivor Ayşe Acun Ilıcalı’nın Canı Ciğerini Fethetti! Önce Aşk Sonra İş… Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Yasin Obuz’la… mask
Survivor Ayşe Acun Ilıcalı’nın Canı Ciğerini Fethetti! Önce Aşk Sonra İş… Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Yasin Obuz’la…
Survivor İlayda Mini Elbisesiyle Yürekleri Hoplattı! Fiziğini Sergiledi, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! 2021 Survivor ilayda kimdir? mask
Survivor İlayda Mini Elbisesiyle Yürekleri Hoplattı! Fiziğini Sergiledi, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! 2021 Survivor ilayda kimdir?
Survivor Ayşe’den Aşk İtirafı! Poyraz Resmen Hayatının Aşkını Buldu! Meğer Adadaki Yakınlıklarının Sebebi Buymuş! Poyraz Ayşe aşkı son durum... mask
Survivor Ayşe’den Aşk İtirafı! Poyraz Resmen Hayatının Aşkını Buldu! Meğer Adadaki Yakınlıklarının Sebebi Buymuş! Poyraz Ayşe aşkı son durum...
Survivor’da Yasak Aşk Bombası Patladı! Survivor Batuhan’ın Arkadaşı Her Şey İfşaladı! Kalaycıoğlu Yumruğu Masaya Vuracak! Kriz Büyüdükçe Büyüyor! mask
Survivor’da Yasak Aşk Bombası Patladı! Survivor Batuhan’ın Arkadaşı Her Şey İfşaladı! Kalaycıoğlu Yumruğu Masaya Vuracak! Kriz Büyüdükçe Büyüyor!
Survivor Aleyna Batuhan Hakkında Her Şeyi Açıkladı! Nikah Şahitleri Acun Olacak Deniyordu, Batuhan Aleyna'ya ne dedi?! Meğer Aralarında... mask
Survivor Aleyna Batuhan Hakkında Her Şeyi Açıkladı! Nikah Şahitleri Acun Olacak Deniyordu, Batuhan Aleyna'ya ne dedi?! Meğer Aralarında...
Survivor Ayşe Artık Acun Ilıcalı’dan Bile Zengin! Masterchef Yasin Elinden Tuttu! Demet Akalın’la Rakip Olacak! Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oluyor? mask
Survivor Ayşe Artık Acun Ilıcalı’dan Bile Zengin! Masterchef Yasin Elinden Tuttu! Demet Akalın’la Rakip Olacak! Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oluyor?
Survivor Aleyna Hastanelik Oldu! Başın Öyle Bir Şey Geldi Ki, Serumlar Dayanmadı! Hayranları Yas İçerisinde! Açıklaması Olay Oldu! mask
Survivor Aleyna Hastanelik Oldu! Başın Öyle Bir Şey Geldi Ki, Serumlar Dayanmadı! Hayranları Yas İçerisinde! Açıklaması Olay Oldu!
Survivor All Star Kadrosu Belli Oldu! Acun Ilıcalı Öyle İsimleri Seçti Ki, Reyting Patlaması Yaşanacak! Kavga, Gürültü, Kıyamet! Milyonlar Çıldırdı! mask
Survivor All Star Kadrosu Belli Oldu! Acun Ilıcalı Öyle İsimleri Seçti Ki, Reyting Patlaması Yaşanacak! Kavga, Gürültü, Kıyamet! Milyonlar Çıldırdı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Ya Şah Ya Mat Olacak! İşlerin Birbirine Girmesi An Meselesi! Bu Sezon Erken Final Görünüyor! Demir’den Sonra… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Ya Şah Ya Mat Olacak! İşlerin Birbirine Girmesi An Meselesi! Bu Sezon Erken Final Görünüyor! Demir’den Sonra…
Survivor Yarışmasında Acun Ilıcalı’nın Favorisi Ortaya Çıktı! İsmail Balaban’a Büyük Şok Geldi! Poyraz Resmen Hiçe Sayıldı! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmasında Acun Ilıcalı’nın Favorisi Ortaya Çıktı! İsmail Balaban’a Büyük Şok Geldi! Poyraz Resmen Hiçe Sayıldı! Neler Oluyor?
Serenay Sarıkaya Mavi Bikinisiyle Ateş Attı! Yürüyen Alev Makinesi Gibiydi, Sosyal Medyayı Yaktı! Otlarda Olmasaydı… mask
Serenay Sarıkaya Mavi Bikinisiyle Ateş Attı! Yürüyen Alev Makinesi Gibiydi, Sosyal Medyayı Yaktı! Otlarda Olmasaydı…
Müge Anlı’ya Büyük İhanet! Kardeşi Gibiydi, Canından Öteydi… 2. Darbesi de Ağır Olunca Sevenleri Şok İçinde Kaldı! Gerçekler Ortaya Çıkıyor! mask
Müge Anlı’ya Büyük İhanet! Kardeşi Gibiydi, Canından Öteydi… 2. Darbesi de Ağır Olunca Sevenleri Şok İçinde Kaldı! Gerçekler Ortaya Çıkıyor!
Nesrin Cavadzade’den Sevgilisine Skandal Gönderme! “Evlenmiyorum, Çocuk İstiyorum” Açıklaması Olay Yarattı! Gökhan Alkan Deliye Döndü Dönecek! Neler Oluyor? mask
Nesrin Cavadzade’den Sevgilisine Skandal Gönderme! “Evlenmiyorum, Çocuk İstiyorum” Açıklaması Olay Yarattı! Gökhan Alkan Deliye Döndü Dönecek! Neler Oluyor?
Demet Özdemir’den Derin Dekolteli Poz! Instagram Ayağa Kalktı, Deprem Etkisi Yarattı! Ateş Atıyor, Yakıp Kavuruyor! mask
Demet Özdemir’den Derin Dekolteli Poz! Instagram Ayağa Kalktı, Deprem Etkisi Yarattı! Ateş Atıyor, Yakıp Kavuruyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status