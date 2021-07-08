Survivor Yarışmasında Acun Ilıcalı’nın Favorisi Ortaya Çıktı! İsmail Balaban’a Büyük Şok Geldi! Poyraz Resmen Hiçe Sayıldı! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm reyting rekorlarını kırarak devam ediyordu. Aksiyon ve heyecanın eksik olmadığı yarışmanın bitmesiyle birlikte yine yapımını Acun Medya’nın üstlendiği Masterchef yarışması ekranlara gelmeye başlamıştı.

Survivor yarışmasının bilinmeyenleri ise yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı. Dora’nın İsmail için parkurun değişmesini açıklamasından sonra Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu ise çaldıkları içeceğin alkol ürünü yani bira olduğunu açıklamışlardı ki, Survivor Hayrettin Acun Ilıcalı’nın favori ismini açıkladı! Peki, Acun Ilıcalı’nın favori yarışmacısı kim?



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