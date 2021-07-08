Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Ya Şah Ya Mat Olacak! İşlerin Birbirine Girmesi An Meselesi! Bu Sezon Erken Final Görünüyor! Demir’den Sonra…

Sevilerek takip edilen dizinin başrollerinde yer alan Hilal Altınbilek, Kerem Alışık ve Hande Soral yeni sezon için yakın zamanda çalışmalara başlayacak. Uğur Güneş, Melike İpek Yolova, Vahide Perçin ve Murat Ünalmış gibi güçlü isimlerin diziden ayrılması diziye yeni bir soluk getirmişti. Özellikle Uğur Güneş’in ayrılması sevenlerine büyük bir şok yaşatmıştı.

Uğur Güneş’in vedasının hemen arkasında dizi boyut atlamıştı. Ümit karakterine hayat veren Hande Soral diziye giriş yapmış ve dengelerin tamamen değişmesine neden olmuştu. Sevilerek takip edilen diziye Ümit’in girişi ise Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek’in diziden ayrılacağı yönünde yorumlanmıştı fakat diziden çıkan isim Demir olmuştu. Peki, yeni sezonda neler olacak?



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