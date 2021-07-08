Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Ya Şah Ya Mat Olacak! İşlerin Birbirine Girmesi An Meselesi! Bu Sezon Erken Final Görünüyor! Demir’den Sonra…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ya şah olacak ya mat! İşlerin yolunda gitmemesiyle bu sezonu erken finalle kapatacak olan başarılı dizide, Demir’den sonra birçok şey hatta her şey değişecek! İşleri birbirine girdiren Bir Zamanlar Çukurova dizisinde neler olacağı merak edilirken; yeni sezon ise Eylül ayında ekranlarda olacak
Sevilerek takip edilen dizinin başrollerinde yer alan Hilal Altınbilek, Kerem Alışık ve Hande Soral yeni sezon için yakın zamanda çalışmalara başlayacak. Uğur Güneş, Melike İpek Yolova, Vahide Perçin ve Murat Ünalmış gibi güçlü isimlerin diziden ayrılması diziye yeni bir soluk getirmişti. Özellikle Uğur Güneş’in ayrılması sevenlerine büyük bir şok yaşatmıştı.
Uğur Güneş’in vedasının hemen arkasında dizi boyut atlamıştı. Ümit karakterine hayat veren Hande Soral diziye giriş yapmış ve dengelerin tamamen değişmesine neden olmuştu. Sevilerek takip edilen diziye Ümit’in girişi ise Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek’in diziden ayrılacağı yönünde yorumlanmıştı fakat diziden çıkan isim Demir olmuştu. Peki, yeni sezonda neler olacak?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.