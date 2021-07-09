- 09 Tem 2021 - 08:22 G: 09 Tem 2021 - 08:31

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 9 Temmuz 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankaralıların daha temiz ve hijyenik bir şekilde su ihtiyaçlarını gidermeleri için ASKİ boru hatlarının bakım ve onarım çalışmalarını her yıl düzenli bir şekilde yapmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalar sırasında halkın güvenliği için ASKİ su kesintisi yapıyor. Su kesintisinin ne zaman olacağı ve ne zaman geleceği konusunda Ankara halkı merak içindeler. Bütün soruların yanıtları detaylarda…

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9 Temmuz tarihinde su hatlarında yapılacak bakım ve onarım çalışmalarından dolayı Ankara ilinde su kesintisi meydana gelecek. Peki Ankara ilinde hangi bölgelerde ve mahallelerde su kesintisi olacak? Su kesintisi ne zaman son bulacak? Tüm soruların cevapları yazımızda…

 

 

Ankara’da Su Kesintisi Olan Bölgeler Neler?

ASKİ her yıl planlı ve plansız su kesintisinin olduğu günleri Ankara halkı ile paylaşıyor. Planlı su kesintisi haftalar öncesinden paylaşılırken, plansız olan su kesintisi saatler kala açıklanıyor. ASKİ su kesintisi duyurusunu resmi web sayfası üzerinden detaylı bir şekilde yapıyor. 9 Temmuz Ankara ilinde olacak su kesintisi sadece bir ilçesinde olacak. ASKİ bu su kesintisinin planlı olduğunun altını çiziyor. 9 Temmuz tarihinde meydana gelecek su kesintisinin Elmadağ ilçesinde olduğu vurgulanıyor. Elmadağ ilçesinde yaşanacak olan su kesintisinden ise Gümüşpala, Kemalpaşa ve Tatlıca mahallerinde yaşayanların da etkileneceğini dile getiriyor.

09 Tem 2021 - 08:22 - Yaşam

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