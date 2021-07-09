Akbank Sahibi Kim?  Hangi Holdinge Bağlı? Akbank Sorun Ne Zaman Düzelecek?

Yaklaşık olarak 6 Temmuz tarihinden bu zamana kadar Akbank internet şubesi, mobil bankacılık ve ATM kanalları üzerinden müşteriler işlemlerini yapamıyor. Bu aksaklığın sebebinin ne olduğuna müşteriler yanıt bulmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra bu sorunun ne zaman çözüleceği konusunda da müşterilerin aklında soru işaretleri oluşmaya başlıyor.

Akbank Sorun Düzelmesi Ne Kadar Sürecek?



Akbank işlem kanalları üzerinde yaşanan sorunların çözümü ile ilgili bir faaliyet henüz gerçekleşmiyor. Akbank müşterileri bu sorunun ne zaman çözüleceği hakkında da herhangi bir bilgiye ulaşmadı. Bu yüzden bütün müşteriler Akbank ile yaşadıkları sorunların çözüleceği günü dört gözle bekliyor.



Akbank Ortakları Kimler?



Akbank müşterilerinin merak ettikleri bir diğer konu ise, Akbank sahibinin ya da ortaklarının kimlerin olduğudur. Akbank Sabancı Holding kapsamı altında müşterilerine en kaliteli hizmet veren bankadır. 1990 yılında Akbank halkın yararlanabilmesi amacı ile hizmetlerini sürdürmeye başlamıştır. Ardından 1998 yılında ise ikinci kez halka hizmet vermek için uluslararası alanda da açılmaya başlamıştır. Uluslararası alanda American Depository Receipt adı altında faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir.