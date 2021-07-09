- 09 Tem 2021 - 08:39 G: 09 Tem 2021 - 08:42

Bayram Harçlığı Kimlere Verilecek 2021! E-Devlet Bayram Parası Başvurusu Nasıl Yapılır, Alınır?

2021 yılında bayram harçlığının kime verileceği konusunda çok fazla sorular geliyor. 500 TL değerinde olan bayram harçlığı kimlere verilecek? Bayram parası almak için e-devlet üzerinden nasıl başvuru yapılacak? Bütün soruların cevapları işte burada…

Pandemiden dolayı çok fazla vatandaş maddi yönden oldukça kayıpla karşı karşıya kalmıştır. Pandemi döneminde işsiz kalanlara ya da işten çıkarılanlara yapılan maddi yardımlardan yararlanamayanlar bayram harçlığı alabilecek mi? Bayram harçlığı almaya hak kazananlar nasıl başvuruda bulunacak? Başvurular e-devlet sistemi üzerinde yer alan başvuru formunun doldurulmasıyla gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra bayram harçlığını almak için başvuruların ne zaman yapılacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Bütün soruların cevapları detaylarda…

Bayram Harçlığını Kimler Alabilir?

Bayram harçlığını kimlerin alacağı merak konusu haline gelmiştir. Yeni yasaya göre; bayram harçlığını 65 yaşını doldurmuş ve kimsesiz olan kişiler alabiliyor. Afet ve acil durumlara maruz kalmış olanlar da 2021 yılında bayram harçlığını almak için başvuruda bulunabiliyor. Çocuk yetiştirme yurdunda kalan çocukların hepsine de 500 TL değerinde bayram harçlığı veriliyor.

E-Devletten Bayram Harçlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bayram harçlığı almaya hak kazananların kafasında nasıl başvuruda bulunacakları ile ilgili sorular yer alıyor. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre; “Açık Kapı” sistemi üzerinden başvuruların yapılması durumunda bayram harçlığını hak kazananların alacağı açıklanıyor. Başvurularını yapanlar bayramdan önce 500 TL bayram harçlıklarını alacaktır.

09 Tem 2021 - 08:39 - Yaşam

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