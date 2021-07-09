TDV Kurban Bağışı Nasıl Yapılır? Türkiye Diyanet Vakfı Kurban Bağışı Ne Zamana Kadar Yapılır?

Türkiye Diyanet Vakfı ile kurban bağışının yapılması online olarak gerçekleşiyor. Resmi internet sitesi üzerinden istediğiniz türden kurban bağışını yaparak ihtiyaç sahiplerine etleri ulaştırabiliyorsunuz. Üstelik oldukça güvenilir bir vakıftır.

Kurban Bağışı Yapmak İçin Neler Yapılmalı?



2021 yılında kurban kesecekler Türkiye Diyanet Vakfı’na vekalet vererek durumu kötü olan kişilerin de bu imkanlardan yararlanmalarını sağlayabilecek. Üstelik Türkiye Diyanet Vakfı ile sadece Türkiye içine kurban bağışı yapılmıyor. Aynı zamanda dünyanın dört bir tarafında ete gereksinimi olanların yardımına koşuluyor. İsteyenler küçükbaş isteyenler de büyükbaş kurban bağışında bulunabiliyor. Bunun için Türkiye Diyanet Vakfı resmi internet sitesine girip hangi türde kurban bağışı yapacağınızı belirtmeniz talep ediliyor.



Kurban Bağışı Süresi Ne?



Kurban bağışının ne zamana kadar yapılacağı insanların merak konusu oluyor. 2021 yılında Türkiye Diyanet Vakfı ile kurban bağışı yapacaklara resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalara göre; belirli bir sürenin olmadığı vurgulanıyor. Yani Kurban Bayramı yaklaşmadan kurban bağışınızı şu anda da yapabilme şansınız var. Kurban Bayramı’nın bitiminden sonra da kurban bağışlarınızı online olarak yapabiliyor olacaksınız.