Ankara Koronavirüs Salgınında Aşı Çalışmaları Tam Gaz! Sadece 10 Gün İçerisinde Bir Mucize Yaşandı! Tam Kapanma Yeniden Gelecek Deniyordu ama…

Milyonları şoke eden bu durum sadece 10 günde olması ise büyük bir emeğin alt tabakada olduğunu gösterdi. Aşı çalışmaları son gaz giderken kısa bir süre önce tam kapanmanın yeniden geleceği iddia edilmişti.

Aşı Çalışmaları ve alınan yasaklarla birlikte vaka sayıları düşüş yaşamış ve tam kapanma kararı kaldırılmıştı. Uzmanlar ise yeniden tam kapanmanın gelmesi ise vaka sayılarının 50 binleri aşması gerektiğine değiniyor.



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