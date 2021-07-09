Ankara Koronavirüs Salgınında Aşı Çalışmaları Tam Gaz! Sadece 10 Gün İçerisinde Bir Mucize Yaşandı! Tam Kapanma Yeniden Gelecek Deniyordu ama…
Geçtiğimiz yılın Mart ayından beri ülkemizde etkin bir şekilde bulunan salgın, birçok kişinin sağlığını olumsuz yönde etkilemişti. Kalıcı veya geçici hasarlar bırakan koronavirüs salgınında sadece 10 gün içerisine bir mucize gerçekleşti.
Milyonları şoke eden bu durum sadece 10 günde olması ise büyük bir emeğin alt tabakada olduğunu gösterdi. Aşı çalışmaları son gaz giderken kısa bir süre önce tam kapanmanın yeniden geleceği iddia edilmişti.
Aşı Çalışmaları ve alınan yasaklarla birlikte vaka sayıları düşüş yaşamış ve tam kapanma kararı kaldırılmıştı. Uzmanlar ise yeniden tam kapanmanın gelmesi ise vaka sayılarının 50 binleri aşması gerektiğine değiniyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.