- 09 Tem 2021 - 08:51 G: 09 Tem 2021 - 09:01

Ankara Koronavirüs Salgınında Aşı Çalışmaları Tam Gaz! Sadece 10 Gün İçerisinde Bir Mucize Yaşandı! Tam Kapanma Yeniden Gelecek Deniyordu ama…

Geçtiğimiz yılın Mart ayından beri ülkemizde etkin bir şekilde bulunan salgın, birçok kişinin sağlığını olumsuz yönde etkilemişti. Kalıcı veya geçici hasarlar bırakan koronavirüs salgınında sadece 10 gün içerisine bir mucize gerçekleşti.

Milyonları şoke eden bu durum sadece 10 günde olması ise büyük bir emeğin alt tabakada olduğunu gösterdi. Aşı çalışmaları son gaz giderken kısa bir süre önce tam kapanmanın yeniden geleceği iddia edilmişti.

Aşı Çalışmaları ve alınan yasaklarla birlikte vaka sayıları düşüş yaşamış ve tam kapanma kararı kaldırılmıştı. Uzmanlar ise yeniden tam kapanmanın gelmesi ise vaka sayılarının 50 binleri aşması gerektiğine değiniyor.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

09 Tem 2021 - 08:51 Ankara- Yaşam

# ANKARA CORONAVİRÜS HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Koronavirüs Salgınında Seyir Değiştiren Olay! Sağlık Bakanı Koca Tüm Aşı Olanlara Duyurusunu Yaptı! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor… mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Seyir Değiştiren Olay! Sağlık Bakanı Koca Tüm Aşı Olanlara Duyurusunu Yaptı! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor…
Ankara Koronavirüs Salgınında Tablolar Açıklandı! Vaka Sayısı Hızla Artınca Fahrettin Koca Uyardı! Aşı Grafiği Açıklandı! mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Tablolar Açıklandı! Vaka Sayısı Hızla Artınca Fahrettin Koca Uyardı! Aşı Grafiği Açıklandı!
Ankara Koronavirüs Salgınında Skandal Durgunluk! Vaka Sayılar Aşı Çalışmalarıyla Dümdüz Oldu! Görenler Titriyor! mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Skandal Durgunluk! Vaka Sayılar Aşı Çalışmalarıyla Dümdüz Oldu! Görenler Titriyor!
Ankara Koronavirüs Salgınında Skandal Olay! Koronavirüs Tablosu Resmen Değişti! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor! Neler Oluyor? mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Skandal Olay! Koronavirüs Tablosu Resmen Değişti! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor! Neler Oluyor?
Ankara Koronavirüs Salgınında Son Dakika! Tam Kapanma Yeniden Gelebilir! Her Şey Tek Tek Açıklandı! Koronavirüs Vaka Sayısı… mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Son Dakika! Tam Kapanma Yeniden Gelebilir! Her Şey Tek Tek Açıklandı! Koronavirüs Vaka Sayısı…
Psikoteknik Belgesi Nedir? Psikoteknik Belgesi Ankara’da Nasıl Ve Nereden Alınır 2021? Psikoteknik Belgesi Fiyat 2021 mask
Psikoteknik Belgesi Nedir? Psikoteknik Belgesi Ankara’da Nasıl Ve Nereden Alınır 2021? Psikoteknik Belgesi Fiyat 2021
Ankara Koronavirüs Salgınında Koronavirüs Tablosu Sarsıcı Etki Yarattı! Koronavirüs Salgınından Kurtulmanın Yolu Açıklandı! Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Koronavirüs Tablosu Sarsıcı Etki Yarattı! Koronavirüs Salgınından Kurtulmanın Yolu Açıklandı! Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Ankara Koronavirüs Salgınında Aşı Rekoru! Sağlık Bakanı Koca İlk Kez Açıkladı, Görenler Şok Oldu! Twitter Sallanıyor! Meğer Tek Gecede… mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Aşı Rekoru! Sağlık Bakanı Koca İlk Kez Açıkladı, Görenler Şok Oldu! Twitter Sallanıyor! Meğer Tek Gecede…
Ankara Koronavirüs Salgınında 1 Temmuz Yasakları Resmen Başladı! Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı! Maske Kullanımı Ne Zaman Bitecek? Sağlık Bakanı Koca Mesajı Verdi! mask
Ankara Koronavirüs Salgınında 1 Temmuz Yasakları Resmen Başladı! Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı! Maske Kullanımı Ne Zaman Bitecek? Sağlık Bakanı Koca Mesajı Verdi!
Ankara Koronavirüs Salgınında Yeni Yasaklara Son 24 Saat! Sağlık Bakanı Koca Noktayı Koydu! 1 Temmuz Yasakları Neler? Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı mı? mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Yeni Yasaklara Son 24 Saat! Sağlık Bakanı Koca Noktayı Koydu! 1 Temmuz Yasakları Neler? Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı mı?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Koronavirüs Salgınında Aşı Çalışmaları Tam Gaz! Sadece 10 Gün İçerisinde Bir Mucize Yaşandı! Tam Kapanma Yeniden Gelecek Deniyordu ama… mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Aşı Çalışmaları Tam Gaz! Sadece 10 Gün İçerisinde Bir Mucize Yaşandı! Tam Kapanma Yeniden Gelecek Deniyordu ama…
Yaşlılar İçin Alınacak En İyi Cep Telefon Markaları 2021! Anneye Hangi Telefon Alınır? Babaya Hangi Telefon Alınır? mask
Yaşlılar İçin Alınacak En İyi Cep Telefon Markaları 2021! Anneye Hangi Telefon Alınır? Babaya Hangi Telefon Alınır?
TDV Kurban Bağışı Nasıl Yapılır? Türkiye Diyanet Vakfı Kurban Bağışı Ne Zamana Kadar Yapılır? mask
TDV Kurban Bağışı Nasıl Yapılır? Türkiye Diyanet Vakfı Kurban Bağışı Ne Zamana Kadar Yapılır?
Fakirlik Belgesi E-Devlet'ten Alınır Mı? Fakirlik Belgesi E-Devletten Nasıl Alınır? mask
Fakirlik Belgesi E-Devlet'ten Alınır Mı? Fakirlik Belgesi E-Devletten Nasıl Alınır?
Bayram Harçlığı Kimlere Verilecek 2021! E-Devlet Bayram Parası Başvurusu Nasıl Yapılır, Alınır? mask
Bayram Harçlığı Kimlere Verilecek 2021! E-Devlet Bayram Parası Başvurusu Nasıl Yapılır, Alınır?
Akbank Sahibi Kim? Akbank Kimin Bankası? Akbank Sabancı’nın mı? mask
Akbank Sahibi Kim? Akbank Kimin Bankası? Akbank Sabancı’nın mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status