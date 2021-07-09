Square'dan Dev Hamle! Bitcoin Cüzdanı Geliyor! Donanım Pazarında Neler Oluyor?

Square'in Donanım Yöneticisi Jesse Dorogusker, bir tweet dizisinde "Uzlaşmamız gereken birçok soru ve sorun var ve bu ürün yönü ile başlayacağız: önce bitcoin, küresel dağıtım, "destekli kişisel saklama" elde etmek için çoklu imza ve mobil kullanıma öncelik verilmesi" dedi.

Şirket şimdi özel bir ekip oluşturuyor.

Dorogusker, "Donanım, yazılım, güvenlik ve ticaret alanlarında önemli pozisyonlarda işe alım gerçekleştiriyoruz" dedi ve donanım cüzdanlarını geliştirmeye gelince "açık açık soru sormaya ve cevaplamaya devam edeceklerini" de sözlerine ekledi.

Dorsey, Square'in bu yıl 4 Haziran'da BTC için bir donanım cüzdanı yapmayı düşündüğünü açıkladı.

Dorsey, o zamanlar "Bunu yaparsak, yazılımdan donanım tasarımına kadar tamamen açık bir şekilde ve toplulukla işbirliği içinde geliştireceğiz" dedi.

CEO ayrıca bugün cüzdanlarını akıllı telefonlarla entegre etmeyi planladıklarını ve cüzdan kodunun açık kaynaklı olacağını doğruladı.