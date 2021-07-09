Square'dan Dev Hamle! Bitcoin Cüzdanı Geliyor! Donanım Pazarında Neler Oluyor?
Twitter CEO'su Jack Dorsey liderliğindeki ödeme şirketi Square, "bitcoin saklama hizmetlerini daha yaygın hale getirmek için" bir bitcoin (BTC) öncelikli donanım cüzdanı oluşturmayı hedeflediğini doğruladı. Bitcoin Donanım Pazarında Neler Oluyor? İşte detaylar...
Square'in Donanım Yöneticisi Jesse Dorogusker, bir tweet dizisinde "Uzlaşmamız gereken birçok soru ve sorun var ve bu ürün yönü ile başlayacağız: önce bitcoin, küresel dağıtım, "destekli kişisel saklama" elde etmek için çoklu imza ve mobil kullanıma öncelik verilmesi" dedi.
Şirket şimdi özel bir ekip oluşturuyor.
Dorogusker, "Donanım, yazılım, güvenlik ve ticaret alanlarında önemli pozisyonlarda işe alım gerçekleştiriyoruz" dedi ve donanım cüzdanlarını geliştirmeye gelince "açık açık soru sormaya ve cevaplamaya devam edeceklerini" de sözlerine ekledi.
Dorsey, Square'in bu yıl 4 Haziran'da BTC için bir donanım cüzdanı yapmayı düşündüğünü açıkladı.
Dorsey, o zamanlar "Bunu yaparsak, yazılımdan donanım tasarımına kadar tamamen açık bir şekilde ve toplulukla işbirliği içinde geliştireceğiz" dedi.
CEO ayrıca bugün cüzdanlarını akıllı telefonlarla entegre etmeyi planladıklarını ve cüzdan kodunun açık kaynaklı olacağını doğruladı.
09 Tem 2021 - 09:22 - Ekonomi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.