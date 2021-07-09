Bank Of America’da Harekete Geçti! Bitcoin ve Kripto Para Hamlesi Çok Konuşalacak! Bankalarda Neler Oluyor?
Kripto paralara artan ilgi ABD’li pek çok bankanın ve finans kuruluşunun bu alana yönelmesine neden oldu. 2021 yılında yaşanan ralli ile birlikte gündemden düşmeyen Bitcoin pek çok bankanın ve kurumsal yatırımcının hizmet sunduğu bir alan olmayı başardı. Şimdi de kripto para hamleleri ile neler planlıyorlar. İşte detaylar...
Şu sıralar Bitcoin’deki fiyat dalgalanmaları yatırımcıların canını sıksa da bu sektöre olan ilgi artarak devam ediyor.
Bu yıl içerisinde JP Morgan ve Goldman Sachs gibi ABD’li dev bankaların kripto varlık hizmeti sunmaya başladığına ilişkin pek çok haber paylaştık. Bu kervana katılan son banka Bank of America oldu.
Bloomberg’in haberine göre ABD’li dev banka kripto para birimlerini araştırmaya odaklanacak yeni bir ekip kurdu. Hedef kitlesinde Wall Street’deki kripto para yatırımcıları olan bu ekip dijital varlıklara artan ilgiden yararlanmak için yeni aksiyonlar almaya hazırlanıyor.
Bloomberg tarafından paylaşılan haber bankanın bir sözcüsü tarafından doğrulanmış olsa da daha fazla detay paylaşılmadı.
Alkesh Shah liderliğine çalışacak olan ekip, bankanın araştırmalarını yöneten Michael Maras’a rapor verecek.
ABD’li pek çok bankanın kripto varlıklara yönelik alım-satım ve saklama hizmeti sunmasının ardından gelen bu haber biraz geç alınmış bir karar olsa da, Bank of America’nın kripto varlıkların gelecekte de popüler olacağını düşündüğüne dair sinyaller veriyor.
09 Tem 2021 - 11:22 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.