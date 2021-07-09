- 09 Tem 2021 - 11:27 G: 09 Tem 2021 - 11:30

Masterchef Yarışmasında Somer Şef Yerle Bir Oldu! Yarışmacının Anlattıkları İçleri Sızım Sızım Sızlattı! Acun Ilıcalı Talimatı Verdi! Set Ekibi Daha Fazla Dayanamadı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında Somer Şef yerle bir oldu. Yarışmacının anlattıkları içleri sızım sızım sızlattı. Acun Ilıcalı ise resmen talimatı duyurdu. Stüdyo çalışanları bile hüngür hüngür ağladıkları dile getirilirken; yarışmacı ise tüm şeflerden “Evet” aldı. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada, Yasemin isimli bir yarışmacı, yemeğe başlamadan hemen önce hayat hikayesini anlatınca milyonlar şok oldu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olay sonrasında ise Acun Ilıcalı’nın yarışmacıya yardım edeceği yönünde söylentiler ortaya çıkmaya başladı.

Sevilerek takip edilen yarışmaya kendi butik pastasını yapacağını dile getirerek giriş yapan isim Somer Şefi derinden etkiledi. Tüm şefler ise genelde et ya da balıkla yemek yapan yarışmacılar dışında pasta ile karşılaşınca büyük bir şok yaşadılar. Somer şef ise “Pastanın adı neydi?” sorusunu yarışmacıya yöneltti. Yarışmacı ise “Pastanın adını “Hayalim” koydum. Bunun sebebi ise çok farklı” deyince Somer Şef öğrenmek amaçlı sorular sormaya başladı.

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09 Tem 2021 - 11:27 Ankara- Yaşam

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