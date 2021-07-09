Maraşlı Dizisine Burak Deniz Vedası! Her Şeyi Tek Tek İfşalayıp Diziye Veda etti! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor! Meğer İpin Ucunda…

Sevilerek takip edilen dizinin ilk bölümü bile gerek oyuncularıyla gerek hikayesiyle seyircileri etkilemeyi başarmıştı. Dizinin ilk bölümlerinden sonra kısır döngüye girmesi seyircinin sıkılmasına neden olmuş ve ekranlara vedası o süreden beri konuşulmaya başlanmıştı.

Dizide Mahur karakterine hayat veren Alina Boz ve Celal karakterine hayat veren Burak Deniz uyumlarından dolayı çok beğenilmişti. Dizinin inal yapması seyircide büyük bir burukluk bırakırken; başrol oyunculardan olan Burak Deniz ise dizinin son bölümünün yayınlanacağına dair bir paylaşımda bulundu. Peki, neler dedi?



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