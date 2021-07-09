- 09 Tem 2021 - 11:59 G: 09 Tem 2021 - 12:07

Maraşlı Dizisine Burak Deniz Vedası! Her Şeyi Tek Tek İfşalayıp Diziye Veda etti! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor! Meğer İpin Ucunda…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Maraşlı dizisi kısa bir süre önce final yaparak ekranlara veda edeceğini açıklanmıştı. Dizinin final bölümüne ait fragman ise kısa bir süre önce resmen yayınlandı. Burak Deniz ise dizide en çok merak edilen olayı resmen ifşalayıp ekranlara veda edeceğini duyurdu.

Sevilerek takip edilen dizinin ilk bölümü bile gerek oyuncularıyla gerek hikayesiyle seyircileri etkilemeyi başarmıştı. Dizinin ilk bölümlerinden sonra kısır döngüye girmesi seyircinin sıkılmasına neden olmuş ve ekranlara vedası o süreden beri konuşulmaya başlanmıştı.

Dizide Mahur karakterine hayat veren Alina Boz ve Celal karakterine hayat veren Burak Deniz uyumlarından dolayı çok beğenilmişti. Dizinin inal yapması seyircide büyük bir burukluk bırakırken; başrol oyunculardan olan Burak Deniz ise dizinin son bölümünün yayınlanacağına dair bir paylaşımda bulundu. Peki, neler dedi?

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09 Tem 2021 - 11:59 Ankara- Yaşam

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