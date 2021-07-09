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09 Tem 2021 - 22:44

Ankara Cebeci İnönü Stadı Ne Zaman Yapıldı? Ankara Cebeci İnönü Stadı Yıkılıyor Mu? Ankara Cebeci İnönü Stadı Ne Zaman Yıkılıyor?

Ankara’nın eski yapıları uzun yıllardır mevcut. Yaklaşık olarak 50 yıldır yer alan Ankara Cebeci İnönü standının yıkılıp yerine ne yapılacağı merak konusu. Tüm Ankaralıların takip ettiği yer ile ilgili çeşitli söylemler mevcut. Stat yıkılıp yerine AVM mi yapılacak yoksa çay bahçesi haline mi gelecek? Bilinmeyenler ile ilgili tüm detaylar...