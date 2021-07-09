Ankara Cebeci İnönü Stadı Ne Zaman Yapıldı? Ankara Cebeci İnönü Stadı Yıkılıyor Mu? Ankara Cebeci İnönü Stadı Ne Zaman Yıkılıyor?
Ankara’nın eski yapıları uzun yıllardır mevcut. Yaklaşık olarak 50 yıldır yer alan Ankara Cebeci İnönü standının yıkılıp yerine ne yapılacağı merak konusu. Tüm Ankaralıların takip ettiği yer ile ilgili çeşitli söylemler mevcut. Stat yıkılıp yerine AVM mi yapılacak yoksa çay bahçesi haline mi gelecek? Bilinmeyenler ile ilgili tüm detaylar...
Ankara Cebeci İnönü Stadı Yerine Ne Yapılacak?
Ankara için ünlü olan stadın yıkılıp yerine millet bahçesi yapılacağına karar verildi. Daha öncesinde bakanlık tarafından çeşitli planlamalar izleniyordu. Fakat alınan en güncel karar ile birlikte millet bahçesine dönüştürülüyor. Halka açık olan bahçeye her yaştan insan gelebiliyor.
09 Tem 2021 - 22:44 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.