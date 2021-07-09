Ankara Valiliği Bayram Harçlığı Başvurusu Nasıl Yapılır? Ankara Valiliği Açık Kapı 500 TL Bayram Parası Başvurusu Olacak Mı?
Pandemi dönemindeki ekonomik sıkıntılara çözüm bulunması amacı ile Ankara valiliği tarafından 500 TL verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı parası başvuru nereden yapılacak? Başvurular için istenen şartlar neler? Konuyla ilgili tüm merak edilenler…
Ankara Valiliği Bayram Harçlığı Başvurusu Nereden Yapılır ?
Ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan pek çok vatandaş için bu sene de bayram harçlığı verilip verilmeyeceği tartışma söz konusu. Pandeminin etkilerinin ekonomik olarak ağır geçmesinden sonra vatandaşlara harçlık verilmesi planlanıyor. Peki başvurular nereden yapılıyor? E-devlet üzerinden başvuru talepleri alınıyor. Vatandaşlar öncelikle e-devlete kayıt olmalıdır. E-devlet şifresini ilk kez alacakların PTT şubelerine gitmeleri gerekiyor. Sisteme başarılı bir şekilde girildikten sonra devletten alınabilecek tüm yardımla ile ilgili başvurular hızlı bir şekilde online olarak yapılabilir .
Ankara Valiliği Bayram Harçlığı Kimlere Verilir ?
Bayram harçlığı başvurusu yapacakların maddi açıdan sıkıntıda olması gerekiyor. Öncelikle sistem üzerinden ön başvuru yapılır. Başvuru sırasında vatandaşlardan forum doldurmaları isteniyor. Gerekli değerlendirmelerin ardından onaylanması halinde 500 TL harçlık veriliyor. Dar gelirli aileler için bayramda biraz da olsun sevindirici olan bayram harçlıkları bayram öncesi dağıtılıyor. Böylece vatandaşlar ihtiyaçları olan kıyafet ya da erzakları alabiliyor.
09 Tem 2021 - 13:35 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.