Survivor İlayda Havuzda Yarı Çıplak Paylaştı, Ortalık Karıştı! Öyle Bir Bikini Giydi Ki, Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Aman İlayda Hanım”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma Haziran ayının son günlerinde İsmail Balaban’ın şampiyon olmasıyla resmen sonlanmıştı. Gelecek yıl All Star olarak ekranlara gelecek olan yarışma için ön hazırlıklar yavaş yavaş başladı. Evrim Keklik, Turabi gibi isimlerin yer alacağı Survivor yarışması reyting rekorlarını kıracak.

Survivor 2020 yılında yer almış olan İlayda Şeker ise hem samimi açıklamalarıyla hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Spor yapmayı hiç sevmediğini sık sık dile getiren İlayda Şeker uzun bir süre yarışmada kalabilmişti. Survivor yarışmasına gideceğini söylediğinde arkadaşlarının kendisine “İlk haftada elenirsin” dediklerini dile getirmişti. Sosyal medya hesabını Survivor yarışmasında sonra aktif bir şekilde kullanan başarılı isim milyonları şok edecek bir paylaşımda bulundu. Peki, nasıl oldu?



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