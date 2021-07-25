Survivor İlayda Şeker de Delirdi! Aleyna'dan Sonra Havuza Girdi, Yarı Çıplak Şekilde Milyonları Titretti! Instagram Alev Aldı Yanıyor... "Ne Yapıyorsun İlayda?"
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce ekranlardaki macerasına son vermişti. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmada yer alan Survivor İlayda ise havuzda yarı çıplak bir paylaşım yaparak şok etkisi yarattı. Görenlerin kan ter içerisinde kaldığı bu görsel ise “Aman İlayda Hanım” yorumlarına neden oldu.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma Haziran ayının son günlerinde İsmail Balaban’ın şampiyon olmasıyla resmen sonlanmıştı. Gelecek yıl All Star olarak ekranlara gelecek olan yarışma için ön hazırlıklar yavaş yavaş başladı. Evrim Keklik, Turabi gibi isimlerin yer alacağı Survivor yarışması reyting rekorlarını kıracak.
Survivor 2020 yılında yer almış olan İlayda Şeker ise hem samimi açıklamalarıyla hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Spor yapmayı hiç sevmediğini sık sık dile getiren İlayda Şeker uzun bir süre yarışmada kalabilmişti. Survivor yarışmasına gideceğini söylediğinde arkadaşlarının kendisine “İlk haftada elenirsin” dediklerini dile getirmişti. Sosyal medya hesabını Survivor yarışmasında sonra aktif bir şekilde kullanan başarılı isim milyonları şok edecek bir paylaşımda bulundu. Peki, nasıl oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.