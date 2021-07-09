- 09 Tem 2021 - 14:29 G: 09 Tem 2021 - 14:59

Masterchef Yayından Mı Kaldırılıyor? Kadınları Ayağa Kaldıran Olay Yaşanınca RTÜK Devreye Girdi! Acun Ilıcalı Bu Sefer Çok Fena Sıkıştı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef, yayından kaldırılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Milyonları ayağa kaldıran olay yaşanınca ardı arkası kesilmeyen şikayetler RTÜK tarafında iletilmeye başlandı. Acun Ilıcalı tarafından ekranlara gelen yarışmada yaşanan o skandal sosyal medya kullanıcılarına ise “Acun Ilıcalı bu sefer köşeye sıkıştı” yorumlarını yapmasına neden oldu.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın 4. Sezonu kısa bir süre önce başlamıştı. Sevilerek izlenen yarışmanın yayınlanan son bölümlerinde ise büyük bir skandal yaşandı. Yarışmacı tarafından sarf edilen sözleri, şefler onaylayınca ortalık karıştı.

Henüz ön elemelerin bitmediği yarışmanın yeni bölümleri ise ekranlara yavaş yavaş gelmeye başladı. Yaklaşık 1 hafta içerisinde ön elemelerin bitmesi düşünülürken; ön elemeye gelen bir kadın yarışmacı kadınları aşağılayıcı bir cümlede bulununca milyonlar şok içerisinde şok kaldı! Peki, kadın yarışmacı neler dedi?

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09 Tem 2021 - 14:29 Ankara- Yaşam

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