Survivor Ayşe’nin Gerçek Aşkı Ortaya Çıktı! Ne Poyraz, Ne Yasin! Öyle Bir İsimle Birlikte ki, Yasak Aşk Üçgeni Şok Etti! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce final yaparak ekranlara vedasını duyurdu. İsmail Balaban’ın şampiyon olmasının hemen arkasından Survivor’da yakın oldukları isimleri sosyal medya hesabından ekleyen isimlerden Ayşe ise skandal bir şekilde aşkını ortaya çıkarttı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada son 3’e kalan isimlerden birisi olan Ayşe, sevenlerini şok edici bir şekilde sarstı. Ada yaşantısı boyunca ismi Poyraz’la anılan Survivor Ayşe, yarışma bitiminden sonra ise Yasin Obuz’la çok vakit geçirmesinden dolayı şimdide Yasin Obuz’la anılıyor.
Kısa bir süre önce ekranlara veda eden başarılı yarışmada Survivor yarışmasının Yunan takımında bulunan Ilias ile çok yakın olduğu görülmüştü. Ara sırada olsa birlikte oynadıkları oyuncuları Ayşe kazanınca Ilias, Ayşe’ye öpücükler bırakıyordu ve sarılıyordu. Ayşe ise bunlara karşılık olarak; “Ilias benim erkek halim gibi, aşırı keyifli, aşırı eğlenceli birisi. Ben çok iyi anlaşıyorum” sözlerini dile getirmişti. İkili arasında bir aşk mı doğuyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.