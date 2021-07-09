Bir Zamanlar Çukurova Dizisindeki Set Aşkı Gerçeğe Döndü! Bir Zamanlar Çukurova Müjgan Aşkını Haykırdı, “Olmaz” Deniyordu, Nikah Şahitleri Bile Belli!

ATV ekranlarının en çok sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova adlı dizide geçtiğimiz günlerde sezon finaline gidildi. Sevilerek izlenilen dizi 3 sezondur yayın hayatına devam ediyordu fakat son zamanlarda özellikle birçok başrol oyuncusunu kaybeden dizi için final yapacağı iddiaları gündeme gelmişti. İddiaların çıkmasından kısa bir süre sonra dizinin yeni sezon için onay aldığı bildirildi ve hayranları derin bir oh çekti.

Diziye damga vuran isimlerden olan Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova ve Fikret karakterine hayat veren Furkan Palalı hakkında aşk yaşadıkları iddiaları ortaya atıldı. Dizide birçok kez farklı isimlerin adı aşk iddialarına karışmıştı ama bu sefer yepyeni iki isim için sosyal medya sallandı. “Olmaz” deniyordu, herkesin ağzı açık kaldı. Peki, Melike İpek Yalova ve Furkan Palalı hakkında çıkan aşk iddiaları doğru mu?



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