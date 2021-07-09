Bir Zamanlar Çukurova Dizisindeki Set Aşkı Gerçeğe Döndü! Bir Zamanlar Çukurova Müjgan Aşkını Haykırdı, “Olmaz” Deniyordu, Nikah Şahitleri Bile Belli!
Geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaparak ekranlara kısa bir mola veren Bir Zamanlar Çukurova dizisinden aşk rüzgarları esmeye başladı. Set aşkı gerçeğe mi döndü? Müjgan karakterine can veren Melike İpek Yalova cevapladı, nikah şahitleri bile belli!
ATV ekranlarının en çok sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova adlı dizide geçtiğimiz günlerde sezon finaline gidildi. Sevilerek izlenilen dizi 3 sezondur yayın hayatına devam ediyordu fakat son zamanlarda özellikle birçok başrol oyuncusunu kaybeden dizi için final yapacağı iddiaları gündeme gelmişti. İddiaların çıkmasından kısa bir süre sonra dizinin yeni sezon için onay aldığı bildirildi ve hayranları derin bir oh çekti.
Diziye damga vuran isimlerden olan Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova ve Fikret karakterine hayat veren Furkan Palalı hakkında aşk yaşadıkları iddiaları ortaya atıldı. Dizide birçok kez farklı isimlerin adı aşk iddialarına karışmıştı ama bu sefer yepyeni iki isim için sosyal medya sallandı. “Olmaz” deniyordu, herkesin ağzı açık kaldı. Peki, Melike İpek Yalova ve Furkan Palalı hakkında çıkan aşk iddiaları doğru mu?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.