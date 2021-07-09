Survivor Aleyna Çileden Çıktı! Açık Kapı Bile Bırakmadı, Rest Üzerine Rest Çekti! Batuhan’ı da İsmail’i de Yok Etti! Artık Arkadaş Bile Değiller…

Aleyna Kalaycıoğlu’nun açıklamaları ise sosyal medya tarafından oldukça ilginç bir şekilde yorumlandı. İsmail ve Batuhan’la arkadaşlığını bitirdiği konuşulurken; Aleyna’nın açıklamaları ise çok sert oldu.

Kısa bir süre önce Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu ile adı anılan Batuhan; “Arkadaşlar, adımın konseyde tekrar tekrar gündeme gelmesi gibi çıktıktan sonrada bir konuda aşırı rahatsızım. Artık beni birileriyle yakıştırmayı bırakın. “Bat” kelimesini artık kullanmayın. Bat bilmem ne, Bat bir şey… Artık şunu bir aşalım. Çünkü bunların hiçbiri genel anlamda doğru değil ve çok sıkıldım” sözlerini dile getirmişti. Şimdi ise bir açıklama Aleyna’dan geldi.



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