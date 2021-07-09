BİM Markette Yıllardır Böylesi Yok! Sadece 19 Liraya Milyonlarca Ürün Satışa Çıkarıldı! Bir Daha Böylesi Mümkün Değil, Gelmez! Koşun, Yetişin…
Market savaşları yeni bir boyut kazandı. Binlerce ürünü indirimli bir şekilde satışa çıkaran ve müşterilerin dikkatini üzerine çekmeye çalışan marketler; birbirleri arasında girdiği rekabet sayesinde vatandaşa derin bir nefes aldırıyor. Bim Market yıllar sonra böyle bir şey yaparak indirimini duyurdu. Sadece 19 liraya milyonlarca ürünü satışa çıkaran BİM market, müşterilerini mutlu etmeyi başardı.
Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte bıçaklarda ve masatta indirim yaparak satışa çıkaran Bim market, evinde kıyma çekmek isteyenlere özel olarak kıyma makinesi indirimini de duyurdu. Kasaba gitme sorununuzu ortandan kaldıracak olan kıyma makinesinden kavurma sacına kadar binlerce kurban bayramında lazım olacak ürünü resmen duyurdu.
Tek fiyat olarak belirlediği, tencere, tava ve sahan için ise sadece 19 lira etiketini yapıştırdı. Bunun aynında kurban bayramında tatile gidecekleri de unutmayan Bim market, şişme yataktan katlanır kamp sandalyesine kadar her evde olması gereken ürünlere indirim yaptı. Peki, hangi başka ürünlere indirim yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.