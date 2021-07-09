BİM Markette Yıllardır Böylesi Yok! Sadece 19 Liraya Milyonlarca Ürün Satışa Çıkarıldı! Bir Daha Böylesi Mümkün Değil, Gelmez! Koşun, Yetişin…

Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte bıçaklarda ve masatta indirim yaparak satışa çıkaran Bim market, evinde kıyma çekmek isteyenlere özel olarak kıyma makinesi indirimini de duyurdu. Kasaba gitme sorununuzu ortandan kaldıracak olan kıyma makinesinden kavurma sacına kadar binlerce kurban bayramında lazım olacak ürünü resmen duyurdu.

Tek fiyat olarak belirlediği, tencere, tava ve sahan için ise sadece 19 lira etiketini yapıştırdı. Bunun aynında kurban bayramında tatile gidecekleri de unutmayan Bim market, şişme yataktan katlanır kamp sandalyesine kadar her evde olması gereken ürünlere indirim yaptı. Peki, hangi başka ürünlere indirim yaptı?



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