ASKİ Ankara Su Kesintileri: 10 Temmuz 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
10 Temmuz tarihinde meydana gelecek olan Ankara ilinde su kesintisinin ne kadar süre devam edeceği halk tarafından merak ediliyor. Bununla birlikte su kesintisinin ne amaçla yapıldığı da merak edilen soruların arasında yer alıyor. ASKİ yaptığı resmi açıklamalar doğrultusunda Ankara ilinde 10 Temmuz’da meydana gelecek su kesintisinin nedenleri ve ne zaman biteceği ile ilgili tüm detaylar yazımızda…
Ankara 10 Temmuz Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Her sene Ankara ilinde suların daha temiz ve hijyenik bir şekilde kullanılması için su kesintisi meydana geliyor. Su kesintisinin hangi saatler arasında olacağı da Ankaralıların merak konusu. Soruların yanıtları işte detaylarda…
Ankara’da Sular Ne Zaman Gelecek?
10 Temmuz tarihinde meydana gelecek olan su kesintisinin ne kadar süreceği konusunda ASKİ Ankaralıları uyarıyor. ASKİ resmi internet adresinde yer alan duyuruya göre; Ankara’da 10 Temmuz tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında su kesintisi olacak. ASKİ bütün Ankara halkını önlem alması için önceden uyarıyor. Buna ek olarak meydana gelecek olan su kesintisinin planlı olduğunun da altını çiziyor.
10 Tem 2021 - 08:26 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.