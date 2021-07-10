ASKİ Ankara Su Kesintileri: 10 Temmuz 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

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Her sene Ankara ilinde suların daha temiz ve hijyenik bir şekilde kullanılması için su kesintisi meydana geliyor. Su kesintisinin hangi saatler arasında olacağı da Ankaralıların merak konusu. Soruların yanıtları işte detaylarda…

Ankara’da Sular Ne Zaman Gelecek?



10 Temmuz tarihinde meydana gelecek olan su kesintisinin ne kadar süreceği konusunda ASKİ Ankaralıları uyarıyor. ASKİ resmi internet adresinde yer alan duyuruya göre; Ankara’da 10 Temmuz tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında su kesintisi olacak. ASKİ bütün Ankara halkını önlem alması için önceden uyarıyor. Buna ek olarak meydana gelecek olan su kesintisinin planlı olduğunun da altını çiziyor.