10 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara ilinde 10 Temmuz tarihinde elektrik kesintisinin ne zaman olacağına dair meraklar herkesin kafasında yer alıyor. Ankara halkı 10 Temmuz tarihinde elektrik kesintisinin hangi saatte olacağını ve ne zamana kadar elektrik kesintisinin süreceğini merak ediyor. Bütün bu merakların cevabı detaylarda…
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Ankara ilinde EDAŞ tarafından düzenli olarak yapılan elektrik alt yapı çalışmalarından dolayı 10 Temmuz tarihinde elektrik kendisi meydana gelecek. Elektrik kesintisinin ne zaman süreceği ve hangi saatler arasında olacağı Ankara halkının soruları arasında yer alıyor. Soruların yanıtlarının cevabı detaylı şekilde yazımızda…
Ankara’da Elektrik Kesintisi Nerede?
Ankara ilinde resmi açıklamalara göre 10 Temmuz tarihinde Çankaya ilçesine bağlı olan tüm mahalle ve semtlerde elektrik kesintisinin meydana geleceği duyuruluyor. İşte 10 Temmuz tarihinde Çankaya ilçesinde elektrik kesintisinin olacağı mahalle ve semtler şöyledir:
• Saat 10:00 ile 18:00 arasında Devlet mahallesinde,
• 09:00 ile 15:00 saatleri arasında Malazgirt mahallesinde,
• 09:15 ile 17:15 saatlerinde Konutkent mahallesinde,
• 13:00 ile 15:00 saatleri arasında Göktürk mahallesi üzerinde,
• 09:00 ile 15:00 arasında ise Ata mahallesinde elektrik kesintisinin meydana geleceği resmi bir şekilde açıklanıyor.
10 Tem 2021 - 08:31 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.