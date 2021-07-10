Ankara Koronavirüs Salgınında Yasaklar Yeniden Mi Gelecek? Aşı Çalışmaları Hakkında Son Noktaya Gelindi! Sağlık Bakanından Tek Bir Söz Çıkıyor…
Milyonlarca vatandaşın yakında takip ettiği konular arasında yerini alan koronavirüs salgınında, yasakların yeniden geleceğine dair iddialar gündemde yerini aldı. Tam kapanma ve kademeli normalleşmenin ardından yeniden yasakların geleceğine dair iddiaların gündemde olması ise vaka sayılarını merak ettirdi.
Aşı çalışmalarından randevusuz sisteme geçildiğinden beri büyük bir ilerleme kaydeden ülkemizde sağlığın önemi sık sık vurgulanıyor. Binlerce kişinin gün içinde hastanelere giderek aşı yaptırdığı bilinirken; birçok kişi ise kafasındaki soru işaretlerini dindirmek adına aşılar hakkında bilgi almaya çalışıyor.
Güncel koronavirüs tablosu ise kısa bir süre önce açıklandı. Açıklanan veriler ışığında ise 228.826 test yapıldı. Bu testlerden sonucu pozitif çıkan kişi sayısı ise 5.670 kişi olarak duyuruldu. Vefat eden kişi sayısı ise toplamda 59 kişi olarak açıklandı. İyileşen kişi sayısı ise toplamda 5.126 kişi oldu. Peki, Sağlık Bakanı Koca’nın ağzından düşmeyen sözü ne oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.