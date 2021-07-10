Ankara’da MHP'nin Milletvekilleri Kim? Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara’da Kaç Milletvekili Var? İşte MHP Ankara 27. Dönem Milletvekilleri

Yeni dönem milletvekili seçimlerinde Türkiye’nin dört bir yanında halk oylarını kullanarak MHP milletvekillerini seçmişti. MHP milletvekili seçimlerinin sonucunda kaç tane milletvekili seçildi? sorusu için işte detaylar…

Ankara’da Kaç MHP Milletvekili Var?



Haziran ayında yapılan milletvekili seçimlerinde toplamda tüm illerden 48 tane aday milletvekili seçimlerine katılmıştı. Ankara ilinde milletvekili seçimleri sonucunda 27. dönem milletvekili olan adaylar Ankara halkı tarafından belirlendi. İşte yeni dönem Ankara MHP milletvekilleri şunlardır:

• Nevin Taşlıçay

• Sadir Durmaz

• Mevlüt Karakaya

• Erkan Haberal