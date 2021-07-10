- 10 Tem 2021 - 09:13 G: 10 Tem 2021 - 09:34

Ankara’da MHP'nin Milletvekilleri Kim? Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara’da Kaç Milletvekili Var? İşte MHP Ankara 27. Dönem Milletvekilleri

Ankara’da 24 Haziran tarihinde milletvekilleri seçimleri yapılmıştı. Milletvekilleri seçimlerinden sonra MHP milletvekilleri kimler oldu? MHP milletvekilleri kaç tane? Milletvekillerinin görevleri neler? Milletvekilleri seçimlerinde adaylardan hangileri MHP milletvekili oldu? Bütün soruların yanıtı yazımızda…

Yeni dönem milletvekili seçimlerinde Türkiye’nin dört bir yanında halk oylarını kullanarak MHP milletvekillerini seçmişti. MHP milletvekili seçimlerinin sonucunda kaç tane milletvekili seçildi? sorusu için işte detaylar…

Ankara’da Kaç MHP Milletvekili Var?

Haziran ayında yapılan milletvekili seçimlerinde toplamda tüm illerden 48 tane aday milletvekili seçimlerine katılmıştı. Ankara ilinde milletvekili seçimleri sonucunda 27. dönem milletvekili olan adaylar Ankara halkı tarafından belirlendi. İşte yeni dönem Ankara MHP milletvekilleri şunlardır:
• Nevin Taşlıçay
• Sadir Durmaz
• Mevlüt Karakaya
• Erkan Haberal

10 Tem 2021 - 09:13 - Siyaset

# SİYASET HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara’da Ak Parti'nin Milletvekilleri kim? Ak Partisi'nin Ankara’da kaç milletvekili var? İşte Ak Parti Ankara 27. Dönem Milletvekilleri mask
Ankara’da Ak Parti'nin Milletvekilleri kim? Ak Partisi'nin Ankara’da kaç milletvekili var? İşte Ak Parti Ankara 27. Dönem Milletvekilleri
Katar, Kılıçdaroğlu'nun Başına Dert Oldu! 'Sınavsız Tıp Fakültesi Hakkı' Söylemine Dava Açıldı! mask
Katar, Kılıçdaroğlu'nun Başına Dert Oldu! 'Sınavsız Tıp Fakültesi Hakkı' Söylemine Dava Açıldı!
Bakan Dönmez Doğalgaz Gerçeklerini Açıkladı! Yeni Gemi Ertuğrul Sulara İniyor! mask
Bakan Dönmez Doğalgaz Gerçeklerini Açıkladı! Yeni Gemi Ertuğrul Sulara İniyor!
Fransa Seçimlerinde Macron'a Kötü Haber! Daha İlk Turda Elendi! Seçime Katılım Çok Az! mask
Fransa Seçimlerinde Macron'a Kötü Haber! Daha İlk Turda Elendi! Seçime Katılım Çok Az!
Milli Bilek Güreşçi'nin Rakibi Heyecan Verici! Bakan Mustafa Varank'la Kapışacaklar! mask
Milli Bilek Güreşçi'nin Rakibi Heyecan Verici! Bakan Mustafa Varank'la Kapışacaklar!
Katarlılara Sınavsız Tıp Fakültesi Tepki Topladı! Fahrettin Altun'dan Açıklama Geldi! mask
Katarlılara Sınavsız Tıp Fakültesi Tepki Topladı! Fahrettin Altun'dan Açıklama Geldi!
Haluk Koç'a Kötü Haber! Bilal Erdoğan'a Tazminat Ödeyecek! mask
Haluk Koç'a Kötü Haber! Bilal Erdoğan'a Tazminat Ödeyecek!
Anayasa Mahkemesi Kritik Kararın Eşiğinde! Vereceği Karar Tansiyonu Yükseltecek! HDP İle İlgili Tavrı Ne Olacak? mask
Anayasa Mahkemesi Kritik Kararın Eşiğinde! Vereceği Karar Tansiyonu Yükseltecek! HDP İle İlgili Tavrı Ne Olacak?
Karabağ Yenilgisi Seçmene Etki Etmedi! Paşinyan Tekrar Lider! Seçimlerde Şaibe Olduğu Söyleniyor! mask
Karabağ Yenilgisi Seçmene Etki Etmedi! Paşinyan Tekrar Lider! Seçimlerde Şaibe Olduğu Söyleniyor!
İran'da Beklenen Oldu! Muhafazakâr Lider 8. Cumhurbaşkanı Oldu! Yeni Dönem Kapıda! mask
İran'da Beklenen Oldu! Muhafazakâr Lider 8. Cumhurbaşkanı Oldu! Yeni Dönem Kapıda!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara’da Ak Parti'nin Milletvekilleri kim? Ak Partisi'nin Ankara’da kaç milletvekili var? İşte Ak Parti Ankara 27. Dönem Milletvekilleri mask
Ankara’da Ak Parti'nin Milletvekilleri kim? Ak Partisi'nin Ankara’da kaç milletvekili var? İşte Ak Parti Ankara 27. Dönem Milletvekilleri
Masterchef Yarışmasında Mehmet Şef Milyonları Çileden Çıkarttı! Artık Kimsenin Görmeye Tahammüllü Yok! O Yarışmacının Kalbine İndiriyordu! mask
Masterchef Yarışmasında Mehmet Şef Milyonları Çileden Çıkarttı! Artık Kimsenin Görmeye Tahammüllü Yok! O Yarışmacının Kalbine İndiriyordu!
Ankara’da MHP'nin Milletvekilleri Kim? Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara’da Kaç Milletvekili Var? İşte MHP Ankara 27. Dönem Milletvekilleri mask
Ankara’da MHP'nin Milletvekilleri Kim? Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara’da Kaç Milletvekili Var? İşte MHP Ankara 27. Dönem Milletvekilleri
Ankara Koronavirüs Salgınında Yasaklar Yeniden Mi Gelecek? Aşı Çalışmaları Hakkında Son Noktaya Gelindi! Sağlık Bakanından Tek Bir Söz Çıkıyor… mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Yasaklar Yeniden Mi Gelecek? Aşı Çalışmaları Hakkında Son Noktaya Gelindi! Sağlık Bakanından Tek Bir Söz Çıkıyor…
10 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
10 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 10 Temmuz 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 10 Temmuz 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status