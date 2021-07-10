Ankara’da MHP'nin Milletvekilleri Kim? Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara’da Kaç Milletvekili Var? İşte MHP Ankara 27. Dönem Milletvekilleri
Ankara’da 24 Haziran tarihinde milletvekilleri seçimleri yapılmıştı. Milletvekilleri seçimlerinden sonra MHP milletvekilleri kimler oldu? MHP milletvekilleri kaç tane? Milletvekillerinin görevleri neler? Milletvekilleri seçimlerinde adaylardan hangileri MHP milletvekili oldu? Bütün soruların yanıtı yazımızda…
Yeni dönem milletvekili seçimlerinde Türkiye’nin dört bir yanında halk oylarını kullanarak MHP milletvekillerini seçmişti. MHP milletvekili seçimlerinin sonucunda kaç tane milletvekili seçildi? sorusu için işte detaylar…
Ankara’da Kaç MHP Milletvekili Var?
Haziran ayında yapılan milletvekili seçimlerinde toplamda tüm illerden 48 tane aday milletvekili seçimlerine katılmıştı. Ankara ilinde milletvekili seçimleri sonucunda 27. dönem milletvekili olan adaylar Ankara halkı tarafından belirlendi. İşte yeni dönem Ankara MHP milletvekilleri şunlardır:
• Nevin Taşlıçay
• Sadir Durmaz
• Mevlüt Karakaya
• Erkan Haberal
10 Tem 2021 - 09:13 - Siyaset
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.