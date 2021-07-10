Eşkıya Dünyaya Hükümdar İdris Baba Rüzgarı! Çukur’dan Sonraki Projesi Belli Oldu! Tüm Anlaşmalar Sağlandı, Karakteri Şok Etkisi Yarattı! Görenler Titriyor…

Hikayesi noktalanan Ercan Kesal ise uzun bir süredir ekranlarda yer almıyordu. Birçok kişi ise bu durumu İdris Koçavalı gibi bir karakterden sonra iddialı bir karakterle sevenlerinin karşısına çıkmak istediğini düşündürmüştü. Şimdi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat vereceği karakterle şok etkisi yarattı!

Görenleri titreten bu olay sonrasında ise sosyal medya karıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki racon kesme sahneleriyle; Çukur dizisindeki İdris Babanın racon kestiği sahneleri, hayranları sanki karşılıklıymış gibi bir araya getirerek; sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladılar. Bu durum ise büyük bir olayın çıkmasına neden oldu! Peki, İdris Baba karakterine hayat veren Ercan Kesal, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde nasıl bir karaktere hayat verecek?



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