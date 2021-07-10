Survivor Yarışmacısının Şok Değişimi! Yarışma Bitti, “Seda Sayan’a Döndü!” Bir Bakan Bir Daha Bakmıyor! “Parayı Bulmuş”

Survivor'a damgasını vuran isimlerden birisi olan Aycan Yanaç, çok geniş bir takipçi kitlesi yakalamıştı. Son dönemlere kadar gidebilen nadir kız yarışmacılardan olan Aycan, iletişim oyunlarında aldığı bazı bilgiler sonrasında oyunlara odaklanamamış ve sonrasında elenmişti.

Normal hayatına farklı bir şekilde dönen Aycan Yanaç, bir futbol kulübü ile sözleşme imzalarken sonrasında yaptığı marka işbirlikleri ile de kendinden söz ettirmişti. Pekibirkaç sene içerisinde Aycan Yanaç'ın değişimi hangi seviyelere geldi?



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