Survivor Yarışmacısının Şok Değişimi! Yarışma Bitti, “Seda Sayan’a Döndü!” Bir Bakan Bir Daha Bakmıyor! “Parayı Bulmuş”
Geçtiğimiz sene Survivor'da oynama fırsatı yakalayan Aycan Yanaç'ın son halini görenler şaşırıyor. Birkaç senede inanılmaz değişim “yok artık” dedirtti. Görenlerin tanıyamadığı Aycan Yanaç'ın işte yeni hali…
Survivor'a damgasını vuran isimlerden birisi olan Aycan Yanaç, çok geniş bir takipçi kitlesi yakalamıştı. Son dönemlere kadar gidebilen nadir kız yarışmacılardan olan Aycan, iletişim oyunlarında aldığı bazı bilgiler sonrasında oyunlara odaklanamamış ve sonrasında elenmişti.
Normal hayatına farklı bir şekilde dönen Aycan Yanaç, bir futbol kulübü ile sözleşme imzalarken sonrasında yaptığı marka işbirlikleri ile de kendinden söz ettirmişti. Pekibirkaç sene içerisinde Aycan Yanaç'ın değişimi hangi seviyelere geldi?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.