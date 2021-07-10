- 10 Tem 2021 - 12:36 G: 10 Tem 2021 - 12:51

Twitter Kurucusu Jack Dorsey'in Kripto Para Piyasasına Etkisi Sürüyor! Yeni Donanım Cüzdanı Geliştirdi

Jack Dorsey, bugün, şirketinin bir Bitcoin donanım cüzdanı oluşturmayı hedeflediği haberlerini doğruladı.

Square’in ürün geliştirme başkanı Jesse Dorogusker, geçtiğimiz gün şirketin “bitcoin gözetimini daha yaygın hale getirmek için bir donanım cüzdanı ve hizmet oluşturmaya karar verdiğini” tweetlemişti. Dorsey de bunu retweetledi ve “Evet, yapıyoruz.” diye yazdı.

Dorsey, geçen ay yaptığı açıklamada Square’in bir Bitcoin cüzdanı oluşturma fikrini “düşündüğünü” belirtmişti.

“Soğuk” cüzdanlar olarak da bilinen Bitcoin donanım cüzdanları, kripto paralar için bir flash bellek gibi çalışır. Bu cüzdanlar, insanların özel anahtarlarını çevrimdışı saklamalarına izin vererek kripto paranın güvenliğini sağlar. Ledger ve Trezor, en iyi donanım cüzdan üreticilerinden ikisidir; bu nedenle de Square’i sektörde ciddi bir rekabet bekliyor.

10 Tem 2021 - 12:36 - Ekonomi

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