Twitter Kurucusu Jack Dorsey'in Kripto Para Piyasasına Etkisi Sürüyor! Yeni Donanım Cüzdanı Geliştirdi
Jack Dorsey, bugün, şirketinin bir Bitcoin donanım cüzdanı oluşturmayı hedeflediği haberlerini doğruladı.
Square’in ürün geliştirme başkanı Jesse Dorogusker, geçtiğimiz gün şirketin “bitcoin gözetimini daha yaygın hale getirmek için bir donanım cüzdanı ve hizmet oluşturmaya karar verdiğini” tweetlemişti. Dorsey de bunu retweetledi ve “Evet, yapıyoruz.” diye yazdı.
Dorsey, geçen ay yaptığı açıklamada Square’in bir Bitcoin cüzdanı oluşturma fikrini “düşündüğünü” belirtmişti.
“Soğuk” cüzdanlar olarak da bilinen Bitcoin donanım cüzdanları, kripto paralar için bir flash bellek gibi çalışır. Bu cüzdanlar, insanların özel anahtarlarını çevrimdışı saklamalarına izin vererek kripto paranın güvenliğini sağlar. Ledger ve Trezor, en iyi donanım cüzdan üreticilerinden ikisidir; bu nedenle de Square’i sektörde ciddi bir rekabet bekliyor.
10 Tem 2021 - 12:36 - Ekonomi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.