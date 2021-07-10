Uğur Şahin Ve Özlem Türeci Kimdir, Kaç Yaşında? Uğur Şahin ve Özlem Türeci Evli Mi, Nereli?

Evli çift olan ünlü bilim insanları yaptıkları buluşlar ile hem Türk hem de dünya tarihine damgasını vurdu. Uğur Şahin kim? Uğur Şahin İskenderun’ da doğdu. Doğum yılı 1965’tir. Eğitim hayatında çeşitli eğitimler aldı. Küçük yaştan itibaren bilim insanı olma yolunda ilerlediği söyleniyor. Özlem Türeci ile hayatlarını birleştirdikten sonra da çift bilimsel çalışmalara devam etti. Dünyayı etkileyen salgınla ilgili çok önemli bir aşı geliştirdiler. Böylece salgın vakası sayılarında da azalma meydana geldi.

Özlem Türeci Nerede Doğdu?



Özlem Türeci Almanya’da dünyaya geldi. Aslen Türk olsa da doğum yeri Türkiye değildir. Doğduktan sonra eğitim hayatı başlayınca eşi gibi çeşitli akademik çalışmalarda bulundu. Her ikisinin de akademik hayatı çok başarılı olduğu için bu yolda ilerleme kararı aldı. Çiftin birlikte de yaptığı projeler yer almakta. İsimlerinden sıkça söz ettiren çift son zamanlarda ödülleri de almaya hak kazandırlar. Bilim tarihi için çalışmaya devam etmekteler.