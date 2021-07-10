Kazara Aşk Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Kazara Aşk Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor?
Yeni bölümleriyle oldukça dikkatleri üzerine çeken dizi her hafta reytinglerde üstlerde yer almaya devam ediyor. Başrolünde sevilen sanatçıların yer aldığı dizide oyuncu kadrosu kalitesini ortaya koyuyor.
Sevilen dizinin her bir sahnesi her hafta olay olmaya devam ediyor. Peki bu muhteşem sahneler hangi kanalda ve saat kaçta yer alıyor? Kazara Aşk dizisi Star Tv’de yayınlanmaya başlandı. Dizi her hafta severleriyle buluşuyor. Birçok sevimli karakterlerin yer aldığı dizi perşembe günleri saat 20:00’da ekranlarda yer alıyor.
Kazara Aşk Dizisinin Konusu Ne?
Birçok konuyu bir arada toplayan dizinin temel konusu aşk. İnsanların en fazla beğendiği ve izlemeye doyamadığı konu olan aşk ile her hafta severleriyle buluşmaya devam ediyor. Dizide hem romantik hem de ciddi sahneler dikkat çekiyor. Hayatın tüm sahnelerini yansıtmaya çalışan dizi her hafta izleyicisine farklı bir bölüm yaşatıyor. Oyuncular bu aşkı kendi gerçek yaşamlarındaymış gibi anlatıyor. Gerçekçi oynayan kadro ile dizi başka bir boyuta taşınıyor. İzlenme sıralarının başında olan yeni bölümler de her hafta merak uyandırıyor. Bu hafta yeni bölümde neler olacak? Sürpriz oyuncular var mı? Olaylarda değişiklikler yapılacak mı? İşte bütün soruların cevabı…
10 Tem 2021 - 13:06 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.