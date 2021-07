Kazara Aşk Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Kazara Aşk Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor?

Sevilen dizinin her bir sahnesi her hafta olay olmaya devam ediyor. Peki bu muhteşem sahneler hangi kanalda ve saat kaçta yer alıyor? Kazara Aşk dizisi Star Tv’de yayınlanmaya başlandı. Dizi her hafta severleriyle buluşuyor. Birçok sevimli karakterlerin yer aldığı dizi perşembe günleri saat 20:00’da ekranlarda yer alıyor.

Kazara Aşk Dizisinin Konusu Ne?



Birçok konuyu bir arada toplayan dizinin temel konusu aşk. İnsanların en fazla beğendiği ve izlemeye doyamadığı konu olan aşk ile her hafta severleriyle buluşmaya devam ediyor. Dizide hem romantik hem de ciddi sahneler dikkat çekiyor. Hayatın tüm sahnelerini yansıtmaya çalışan dizi her hafta izleyicisine farklı bir bölüm yaşatıyor. Oyuncular bu aşkı kendi gerçek yaşamlarındaymış gibi anlatıyor. Gerçekçi oynayan kadro ile dizi başka bir boyuta taşınıyor. İzlenme sıralarının başında olan yeni bölümler de her hafta merak uyandırıyor. Bu hafta yeni bölümde neler olacak? Sürpriz oyuncular var mı? Olaylarda değişiklikler yapılacak mı? İşte bütün soruların cevabı…