Serdar Ortaç’dan Seçil Gür İtirafı! İlişkilerinin Ardından Açıklaması Şok Etkisi Yarattı! Kimse Bunu Beklemiyordu… “Özlüyorum”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, Seçil Gür itirafıyla şok etkisi yarattı. Eski sevgilisi hakkında ilk kez konuşan Serdar Ortaç, hem eski aşkı hem de eski sevgilisi hakkında açıklamalarda bulununca milyonlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Sözlerine “Özlüyorum” diyerek başlayan Serdar Ortaç, eski eşi hakkında ise adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Eski eşi Chloe Loughnan hakkında; “Ona verdiğim tüm paralar helal olsun” açıklamasında bulunan Serdar Ortaç’tan böyle bir açıklama gelmesi ise hayranlarını şaşkınlığa uğrattı.
Dikkatleri üzerine çeken Serdar Ortaç, yeni çalışmalarında eski sevgilisi Seçil Gür’ünde olacağını açıklayan Serdar Ortaç, hayranlarını mutlu etti. Güzel sesiyle Serdar Ortaç’ın şarkılarına ses verecek olan Seçil Gür için ise çalışmaları Ozan Çolakoğlu yapacak. Peki, Serdar Ortaç eski ilişkileri hakkında neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.