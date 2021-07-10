- 10 Tem 2021 - 13:21 G: 10 Tem 2021 - 13:25

Kazara Aşk Nerede Çekiliyor? Kazara Aşk Hangi İlde ve İlçede Çekiliyor? Dizi Çekimleri Nerede Yapıldı?

Sevilerek izlenen Kazara Aşk dizisi izleyicilerin merakını her anlamda çekmeyi başarıyor. Dizinin nerede çekildiği merak konusu. Kazara Aşk dizisi hangi ilde çekiliyor? İşte tüm detaylar...

Kazara Aşk dizindeki sahnelerin nerede çekildiği ile ilgili sorular sorulmakta. Dizinin sevilen sahneleri İstanbul’da çekiliyor. Birçok farklı yerlerde çekim yapılırken oyuncular da özveri ile çalışıyor.

Sahnelerin her biri detaylı şekilde çekildiği için izleyiciler hayran kalıyor. İstanbul’un farklı noktalarında çekilen dizinin hem yaz hem de kış sahneleri büyük yankı uyandıracak. Dizide olay anlatılırken diğer yandan da tarihi ve doğal güzellikler de izleyicilere yansıtılmaya çalışılıyor. Her sahnesinde ayrı bir güzellik görmek mümkün.

10 Tem 2021 - 13:21 - Dizi Haberleri

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