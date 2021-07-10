Hande Erçel Deliye Dönecek! Kerem Bürsin Bombayı Patlattı, İkinci Kadın Şoku Sosyal Medyayı Salladı! “Hande Erçel Bunu Duymasın!”
Kerem Bürsin bu sefer ortalığı fena karıştırdı. Hande Erçel ne yapacağını şaşırmış durumda. Gözler Hande Erçel tarafında toplandı. İkinci kadın şoku sosyal medyayı salladı!
Kerem Bürsin’in sosyal medya üzerinden yaptığı son hikaye paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düştü. Ortalığı baya karıştıran bu olay sosyal medyayı da derinden salladı. Görenlerin ağzı açık kaldı. Kerem Bürsin’e tepkiler çığ gibi yığıldı. Hande Erçel duyunca işler fena halde kızışacak gibi duruyor.
Uraz Kaygılaroğlu, Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya’nın gündemlere bomba gibi düşen bu olay karşısında sosyal medya kullanıcıları bile ayaklandı. Herkes olayın ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Hande Erçel hayranları Kerem Bürsin’e tepki yağdırdılar. Üç ünlü ismin sosyal medyada yaptıkları paylaşım dilden dile dolanmaya başladı. Uraz Kaygılaroğlu başlattı, Kerem Bürsin devam ettirdi. Nilperi Şahinkaya’yı resmen paylaşamadılar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.