Alişan’a Bir Kötü Haber Daha! Önce Kardeşi, Sonra Kendisi! Hayranları Artık Çılgına Döndü Dönecek! Ortalık Çok Fena Karıştı! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’a bir kötü haber daha geldi. Kısa bir süre önce öz kardeşi Selçuk Tektaş’ın hastaneye kaldırılmasıyla yıkılan Alişan, şimdide o dava dosyasından dolayı şok yaşadı. “Ölümden döndüm” sözleriyle geçirdiği olayı anlatan Alişan, hayranlarının çılgına dönmesine neden oldu.
3 yıl önce yaşamış olduğu sorunla birlikte gündeme gelen Alişan olayı kökten çözmek için soluğu mahkemede almıştı. Girmiş olduğu ameliyattan olumsuz bir şekilde etkilenen Alişan, olayların iç yüzünü ise tek tek anlatmıştı. Açtığı dava ise sonunda karara bağlandı fakat alınan karar istediği yönde olmadı.
Alişan, “3 yıl önce kilo aldım ve göbeğim fazlalaştı. Doktor arkadaşım bana 'Abi sana liposuction yapalım. 1 ay içinde hem göbeğin hem de yağların gider’ dedi. Arkadaşım ve sevdiğimiz biri olduğu için güvendik. 3 sene önce ocak ayının ikinci haftasında ameliyat oldum. Normalde o ameliyat 2-2,5 saat sürer ama ben tam 5,5 saat ameliyatta kaldım” sözlerini dile getirmişti. Devamında ise dilekçesinde belirttikleri ortaya çıkmıştı. Peki, dava nasıl bir sonuca bağlandı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.