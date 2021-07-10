Alişan’a Bir Kötü Haber Daha! Önce Kardeşi, Sonra Kendisi! Hayranları Artık Çılgına Döndü Dönecek! Ortalık Çok Fena Karıştı! Neler Oluyor?

3 yıl önce yaşamış olduğu sorunla birlikte gündeme gelen Alişan olayı kökten çözmek için soluğu mahkemede almıştı. Girmiş olduğu ameliyattan olumsuz bir şekilde etkilenen Alişan, olayların iç yüzünü ise tek tek anlatmıştı. Açtığı dava ise sonunda karara bağlandı fakat alınan karar istediği yönde olmadı.

Alişan, “3 yıl önce kilo aldım ve göbeğim fazlalaştı. Doktor arkadaşım bana 'Abi sana liposuction yapalım. 1 ay içinde hem göbeğin hem de yağların gider’ dedi. Arkadaşım ve sevdiğimiz biri olduğu için güvendik. 3 sene önce ocak ayının ikinci haftasında ameliyat oldum. Normalde o ameliyat 2-2,5 saat sürer ama ben tam 5,5 saat ameliyatta kaldım” sözlerini dile getirmişti. Devamında ise dilekçesinde belirttikleri ortaya çıkmıştı. Peki, dava nasıl bir sonuca bağlandı?



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