Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya’yı Hedefledi! Exxen Krizine Tek Çare Olacak Kişi Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Çalkalanıyor! “Yok Artık, Bu Kadarı da Fazla!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, kısa bir süre önce Müge Anlı’yı istediğine dair iddialarla gündeme gelmişti. Şimdi ise Acun Ilıcalı’nın hedefinde Serenay Sarıkaya olduğuna dair iddialar gündeme geldi. Exxen platformunda yayınlanacak olan Leyla İle Mecnun dizisi için çalışmalar devam ederken; dizide Leyla karakterine hayat veren Deniz Işın’ın projeden gönderilebileceği yönünde iddialar gündeme gelmişti.
Exxen’de çıkacak krize tek çare olacak kişi olarak gözüken Serenay Sarıkaya haberleri ise gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerinden birçok kişi “Yok, artık! Bu kadarı da fazla” yorumları arka arkaya geldi.
Uzun bir süre önce Leyla ile Mecnun’un Exxen platformunda olacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Acun Ilıcalı çıkan iddialara ise Survivor yarışmasının konseyinden duyurusunu yapmıştı. Dizi eski kadrosuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken; yeni Leyla ise Masumiyet dizisindeki Deniz Işın olmuştu fakat yaşanan kriz milyonları şok etti. Dizide Serenay Sarıkaya şoku yaşandı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.