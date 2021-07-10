Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya’yı Hedefledi! Exxen Krizine Tek Çare Olacak Kişi Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Çalkalanıyor! “Yok Artık, Bu Kadarı da Fazla!”

Exxen’de çıkacak krize tek çare olacak kişi olarak gözüken Serenay Sarıkaya haberleri ise gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerinden birçok kişi “Yok, artık! Bu kadarı da fazla” yorumları arka arkaya geldi.

Uzun bir süre önce Leyla ile Mecnun’un Exxen platformunda olacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Acun Ilıcalı çıkan iddialara ise Survivor yarışmasının konseyinden duyurusunu yapmıştı. Dizi eski kadrosuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken; yeni Leyla ise Masumiyet dizisindeki Deniz Işın olmuştu fakat yaşanan kriz milyonları şok etti. Dizide Serenay Sarıkaya şoku yaşandı!



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