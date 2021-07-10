- 10 Tem 2021 - 16:12 G: 10 Tem 2021 - 16:46

İbrahim Tatlıses Kahroldu, Yıkıldı! Öyle Acı Bir Haber Aldı Ki, Yer Gök Sallandı! Kimse Bunu Beklemiyordu! Meğer…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses, resmen kahroldu, yıkıldı! Öyle bir acı haber aldı ki, resmen yer gök sallandı! Kimse bunu beklemiyordu ama olanlar oldu. Milyonları şok içerisinde bırakan olaydan sonra ise özellikle İbrahim Tatlıses21in oğlu olan İdo Tatlıses’in tepkisi çok merak edildi. Meğer…

Kısa bir süre önce STAR TV ekranlarında yayınlanan İbo Show’un final bölümünü yayınlayan İbrahim Tatlıses, sezon boyunca birbirinden farklı konuklar çağırmıştı. İsmail YK, İrem Derici, Latif Doğan gibi isimleri konuk olarak ağırlayan İbrahim Tatlıses, konuklarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Birbirinden özel açıklamaların yapıldığı İbo Show programında müzik ziyafeti ise hiç bitmeden yaşanıyordu.

Programının bitmesiyle birlikte kendisini Muğla’da bulan başarılı türkücü İmparator, aldığı acı haberle resmen yıkıldı. Sağlık durumu merak edilen isimden ise herhangi bir açıklama gelmedi! Peki, neler oluyor?

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10 Tem 2021 - 16:12 Ankara- Yaşam

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