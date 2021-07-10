İbrahim Tatlıses Kahroldu, Yıkıldı! Öyle Acı Bir Haber Aldı Ki, Yer Gök Sallandı! Kimse Bunu Beklemiyordu! Meğer…

Kısa bir süre önce STAR TV ekranlarında yayınlanan İbo Show’un final bölümünü yayınlayan İbrahim Tatlıses, sezon boyunca birbirinden farklı konuklar çağırmıştı. İsmail YK, İrem Derici, Latif Doğan gibi isimleri konuk olarak ağırlayan İbrahim Tatlıses, konuklarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Birbirinden özel açıklamaların yapıldığı İbo Show programında müzik ziyafeti ise hiç bitmeden yaşanıyordu.

Programının bitmesiyle birlikte kendisini Muğla’da bulan başarılı türkücü İmparator, aldığı acı haberle resmen yıkıldı. Sağlık durumu merak edilen isimden ise herhangi bir açıklama gelmedi! Peki, neler oluyor?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>

