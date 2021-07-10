- 10 Tem 2021 - 16:41 G: 10 Tem 2021 - 17:01

Devletler Bitcoin'e Yatırım Yapmaya Başladı! Kripto Piyasası Yerinden Oynayacak! Tam 2.3 Milyar Dolar...

Resmi yapılan açıklamaya göre, İsrail Devlet Fonu olan “İsrail Yatırım Fonu Grubu (IIFG)”, Bitcoin (BTC)’e 2,3 milyar dolarlık devasa bir yatırım yaptığını açıkladı.

Duyuru, en son Bitcoin yatırımının portföy çeşitlendirme stratejilerinin bir parçası olarak geldiğini belirtiyor. Ayrıca, küresel stratejik planın İsrail’in geleceğe yön vermesine yardımcı olacağına da dikkat çekiyor. Kral kripto para Bitcoin’i yıllarca eleştirdikten sonra, devlet kurumları da varlık sınıfına dalıyor gibi görünüyor. Lider kripto para Bitcoin’in geçen yılki şaşırtıcı %200’lik bileşik getirisi, onu en kazançlı varlık sınıflarından biri haline getiriyor.

Bu, bir ülkenin egemen fonunun Bitcoin’e yatırım yapmak istediği ilk durum değil. Mart 2021’in başlarında bir rapor, Singapur’un egemen servet fonu Temasek’in 2018’den beri Bitcoin’e yatırım yaptığını ortaya koydu. IIFG’den yapılan son duyuru, Savunma Bakanlığı’nın militan grup Hamas tarafından kullanılan Bitcoin’lere el koymaya başladığını duyurduğu bir zamanda geldi. Kolluk kuvvetleri, Hamas’ın kara para aklamak için kullandığı iddia edilen 150 hesaba el koydu.

Birkaç ülke Bitcoin’e giriyor! Neler olabilir?

Çin’in Bitcoin ve kripto paralara karşı savaşının ortasında, diğer birçok ülke dünyanın en büyük kripto parasına yakınlık gösteriyor. Latin Amerika ülkesi El Salvador, BTC‘yi ülkede yasal bir para birimi haline getiren Bitcoin yasasını çıkardı. Büyük enflasyon ve ekonomik yavaşlama zorluklarıyla karşı karşıya olan diğer Latin Amerika ülkeleri, Bitcoin’i benimsemeye ilgi gösterdi. Öte yandan, ABD’li milletvekilleri BTC’ye yatırım yapmaya başladı. Son açıklamalara göre, birkaç ABD Senatosu üyesi son birkaç ay içinde Bitcoin’e yatırım yaptı.

10 Tem 2021 - 16:41 - Ekonomi

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