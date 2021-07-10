Lider Altcoin Ethereum'da Sular Durulmuyor! 10 Temmuz Ethereum Fiyatları Hangi Seviyede?

Yakın tarihli bir piyasa düşüşü, Ethereum Londra Hard Fork’una hazırlanırken fiyatının düşmesine ve gücünü kaybetmesine sebep oldu. Londra Hard Fork’u bu yıl 4 Ağustos tarihinde biz yatırımcılar ile buluşacak olsa da bu durum Ethereum’un fiyatını korumasına yetmedi halbuki yatırımcılar geçtiğimiz hafta Ethereum’a oldukça fazla ilgili göstermişti. Fakat her senaryoda ETH sadece kendine yetinebiliyordu altcoinleri yükseltebilecek bir artış beklenmiyordu.

Ethereum fiyat durumu

Ethereum daha önce 2 bin dolar seviyelerinde işlem görürken, 2 bin dolar aralığından 2.300 dolara aralığına küçük bir artış yaşamıştı. Hatta bir noktada 2.400 dolara kadar çıkabilmişti. Ancak bu artış kalıcı olamadı ve ikinci en büyük ki bana göre de en akıllıca işletilen kripto paranın 2.300 dolar seviyelerine gerilemesi çok uzun sürmedi.

Piyasada ki pump etkisi, kripto paramızın fiyatını bir süre sabit tutmuş gibi görünüyor. Ancak bu etkinin gücü uzun sürmedi maalesef. Her geçen gün Londra Hard Fork’una daha çok yaklaşıyor, büyük EIP-1559 güncellemesi geliyor fakat bu durumlardan hiç biri Ethereum’un fiyatını düşüş bölgesinden çıkartamıyor.

Londra Hard Fork’u nedir

Pek çok acemi veya tecrübeli yatırımcı bunu konuşuyor. Fakat acaba kaç tanesi bunun ne olduğunu biliyor? Veya Hard Fork’un Ethereum ağına ne katacağı konusunda hiç bir fikirleri yok.

Hard Fork, mevcut sistemin işlem ücretlerinin çalışma modelini değiştirecek bir güncelleme olacak. Bu da, şuan da ağda yaşanan yüksek işlem ücretlerinin azaltılmasına yardımcı olacaktır.

Londra Hard Fork’u aynı zamanda kripto para biriminin madencilik zorluğunu da hedef alıyor. Bu yükseltme Ethereum’un madenciliğini de daha zor bir iş haline getirecek. Ancak aynı zamanda, bazı kazım sistemlerinin de madenciliğini kolaylaştıracak. Proof of Stake mekanizması, yalnızca doğrulanmış kişiler ağ üzerinde işlem onaylarını alabileceklerdir. Bu güncellemenin bir güzel yanı ise işlemlerinizi onaylamak için karmaşık bilgisayar sistemleri yerine daha basit sistemlerde kullanabileceksiniz.

Londra Hard Fork’u, 2022 için planlanan ETH 2.0’a tam bir geçişi kolaylaştırmak için ETH ağında gerçekleştirilen bir dizi yükseltme serisinin bir parçası.

Ethereum fiyatını toplayabilir mi?

Şuana kadar tüm indikatörler Ethereum için düşüş senaryoları modelledi. Fiyat şuanda 2.100 doların altında işlem görüyor. Korkutucu bir düşüş yaklaşıyor gibi gözüküyor.

RSI ise 50’nin altına da düştü ve şuan 40’ta duruyor. Bu sayılar bize şuan Ethereum’un ayı sezonuna girdiğini söylüyor.

Yatırımcılar şuan ki düşüşü olası bir Hard Fork ertelenmesine bağlıyor. Ethereum’un teknolojik yükseltme geçmişi şuana kadar bir dolu gecikme ile dolu bu yüzden Londra Hard Fork’u içinde bir erteleme düşünmek mantıksız değil. Kurucu Vitalik Buterin, gecikmelerin nedeninin projede yer alan kişiler olduğunu söylüyor, ana nedenlerin en büyükleri ekip içi çatışmalarmış.