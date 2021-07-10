- 10 Tem 2021 - 16:45 G: 10 Tem 2021 - 16:58

Survivor İsmail’den Kahreden Haber! Survivor Yarışması Hastanelik Etti, Hayatını Etkiledi! Bundan Sonrası Acun Ilıcalı’nın Ellerinde…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce ekranlardaki macerasını sonlandırmıştı. Survivor yarışmasının kupa kaldıranı ise İsmail olmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor yarışmasının bitimiyle normal hayatına dönüş yapan İsmail ise kısa bir süre önce şok edici bir açıklamada bulundu!

Kötü haberi duyuran İsmail, Survivor yüzünden sağlık sorunları yaşadığını dile getirdi. İşini elinden alan Survivor sonrasında eski haline gelmek için uzun bir süre hastaneye gideceği düşünülen İsmail’in açıklamaları ise sosyal medyayı salladı.

Survivor İsmail, yarışması sonrasında Dora ile konuşmayacağının altını çizerek anlatmış ve Dora’nın çok kalp kırdığına da değinmişti. Bunun yanında Survivor İsmail, “Yeri geldi, çok haksızlık yapıldı. Polemikler yapıldı hep sustum ve ahlakımı korumaya çalıştım” sözlerini dile getirmiş ve kavga gürültüden kaçmaya çalıştığını dile getirmişti. Devamında ise skandal bir açıklamaya değindi…

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10 Tem 2021 - 16:45 Ankara- Yaşam

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