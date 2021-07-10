- 10 Tem 2021 - 16:55 G: 10 Tem 2021 - 17:10

SkyBridge Capital Ethereum Fonu İçin Yatırım Geldi! Bir Yatırımcıdan Tam 5.7 Milyon Dolar!

Ünlü yönetici Anthony Scaramucci’nin şirketi SkyBridge Capital’in Ethereum (ETH) fonu, ilk haftasında tek kişiden 5,7 milyon dolar yatırım ile resmi olarak başlangıcı yaptı!

Popüler fon yöneticisi Anthony Scaramucci’nin şirketi SkyBridge Capital’in Ethereum (ETH) fonu, ilk haftasında tek kişiden 5,7 milyon dolar yatırım alarak resmen başladı.

Ethereum fonu Anthony Scaramucci’nin yatırım firması tarafından sunulan lider altcoin’e özel bir fon. İlk sunulan kripto para for ise Bitcoin içindi. BTC fonu bugüne kadar 170 yatırımcıdan toplamda 46.7 milyon dolarlık yatırım aldı. Scaramucci, The Block tarafından yakın zamanda yayınlanan bir podcast’te fonun varlığının önizlemesini yaptı, ancak o sırada ayrıntı vermeyi reddetti.

First Trust SkyBridge Ethereum Fund L.P. adlı fon, SkyBridge’in Bitcoin borsasında işlem gören bir fon oluşturma teklifindeki ortak firma First Trust ile ilişkisini derinleştirdiğini gösteriyor. ETH fonu minimum 25.000 dolar yatırım alıyor ve 1 Temmuz’da ilk ve tek satışını gerçekleştirdi.

Özel fonlar, varlıklı yatırımcıların velayet, uzlaşma ve ticaret gibi konular hakkında düşünmek zorunda kalmadan kripto para fiyat hareketlerine erişmesine izin verir. Tek yatırımcının kim olduğu belli değil, ancak Scaramucci firmasının nakit parasıyla benzer araçlar üretti. Şiket, yatırım hakkında henüz yorum yapmadı.

10 Tem 2021 - 16:55 - Ekonomi

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