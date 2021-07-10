Acun Ilıcalı TV8’i Kapatma Kararı Mı Aldı? Sosyal Medya Çalkalanıyor! Masterchef Yarışmasına Ne Olacak? Ayrıntıları Ortaya Çıktı!

Büyük yatırımlara imza atan ve dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, bu hamlesiyle gözünü kararttığını gösterdi. Her yaptığı projeyle ülkeyi yerinden sallayan ünlü televizyoncu ve sunucu Acun Ilıcalı, bu sefer resmen darbe yapacak. Herkes ünlü ismin yeni hamlesini merak etmeye başladı.

Özellikle son zamanlarda birçok büyük projelere imza atan Acun Ilıcalı, başarısına başarı ününe ün katmaya devam ediyor. Her geçen gün kendisinden biraz daha söz ettirmeyi başaran ünlü televizyoncu, gündemlere adını altın harflerle yazdırmış isimlerinden birisi. Her projesiyle adını biraz daha üstlere taşıyan Acun Ilıcalı, bu sefer baltayı biraz taşa vurmuş gibi görünüyor. Fakat ne olursa olsun ünlü isim Acun Ilıcalı, gözünü karartmış gibi duruyor. Peki, Acun Ilıcalı’ya ne oldu?



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