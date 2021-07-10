Acun Ilıcalı TV8’i Kapatma Kararı Mı Aldı? Sosyal Medya Çalkalanıyor! Masterchef Yarışmasına Ne Olacak? Ayrıntıları Ortaya Çıktı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, Tv8’i kapatma kararı mı aldı? Milyonları şok içerisinde bırakan bu durum sosyal medyada yankı uyandırdı. Şimdilerde ekranlarda olan Masterchef yarışmasına ne olacağı ise merak konusu oldu. Peki, neler oluyor?
Büyük yatırımlara imza atan ve dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, bu hamlesiyle gözünü kararttığını gösterdi. Her yaptığı projeyle ülkeyi yerinden sallayan ünlü televizyoncu ve sunucu Acun Ilıcalı, bu sefer resmen darbe yapacak. Herkes ünlü ismin yeni hamlesini merak etmeye başladı.
Özellikle son zamanlarda birçok büyük projelere imza atan Acun Ilıcalı, başarısına başarı ününe ün katmaya devam ediyor. Her geçen gün kendisinden biraz daha söz ettirmeyi başaran ünlü televizyoncu, gündemlere adını altın harflerle yazdırmış isimlerinden birisi. Her projesiyle adını biraz daha üstlere taşıyan Acun Ilıcalı, bu sefer baltayı biraz taşa vurmuş gibi görünüyor. Fakat ne olursa olsun ünlü isim Acun Ilıcalı, gözünü karartmış gibi duruyor. Peki, Acun Ilıcalı’ya ne oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.