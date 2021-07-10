- 10 Tem 2021 - 17:44 G: 10 Tem 2021 - 17:56

Ünlü İsim Bitcoin'in Geleceğini Daha Önce Bilmişti! Şimdi İse Korkutan Açıklamayı Yaptı

Scott Minerd daha önce Bitcoin'in düşüşünü tahmin etmişti. Şimdi ise Scott Minerd korkutan çeşitli açıklamalarda bulundu.

Yakın zamanda Guggenheim Partners’ın Kurucusu önemli açıklamalar yaptı. Bitcoin’in %50 düşüşünü doğru tahmin eden isim yatırımcıları uyarıyor. Peki Bitcoin’in önümüzdeki günlerde ne gibi hareketler yapması bekleniyor? Yatırımcıları ne gibi sürprizler bekliyor? Scott Minerd tarafından yapılan değerlendirmeye göz atalım.

Ünlü İsim Bitcoin Konusunda Uyarıyor

CNBC yayınında Bitcoin’in yakın zamanda %50 düzeltme yapabileceğini söyleyen ve doğru tahminde bulunan Guggenheim Partners’ın kurucusu Scott Minerd yeni bir açıklama yaptı. Bitcoin’in yaşadığı düzeltmenin devam edebileceğini söyleyen Minerd çok karamsar tahminlerde bulunuyor.

Bitcoin ATH noktası olan 65.000 dolardan %50 kayıp yaşadı. Ancak Minerd bunun devam edebileceğini düşünüyor. Bu sefer de doğru tahminde bulunduysa piyasalar cidden zor günler bekliyor. Özellikle 60 bin seviyesinin üzerinde alım yapan kullanıcılar çok daha ciddi zararlara yelken açmış olabilir.

Bitcoin Çöküşü Geliyor İşte En Kötü Senaryo

Guggenheim Partners’ın kurucusu Scott Minerd son yaptığı açıklamada yatırımcıların moralini ciddi anlamda bozdu. Büyük Bitcoin çöküşünün başlamış olabileceğini düşünen Minerd bir fiyat hedefi de veriyor.

Minerd şunları söylüyor;

“İçinde bulunduğumuz dönemin muhtemel bir çöküş olduğunu düşünüyor. Çöküş dönemlerinde fiyatın %70-80 kayıp yaşaması mümkündür. Bunun gerçekleşmesi durumunda 10.000 ile 15.000 dolar arasında Bitcoin fiyatları görebiliriz”

Yani bu açıklama mevcut 33.000 dolar fiyatının %50-65 düzeltmeye girmesi anlamına geliyor. Böyle bir şeyin yaşanması durumunda altcoinlerin en az %85-90 arasında değer kaybetmesi mümkün olur. Yani Ethereum için 500-600 dolar seviyeleri yakın gelecekte görülebilir.

Elbette bunların hepsi Minerd’in ön görüleri ancak Nisan ayında aynı ismin yaptığı açıklamaları hatırlamamız gerekiyor. CIO bundan 3 ay önce büyük düşüş başlamadan %50 seviyesinde bir geri çekilme beklediğini söylemişti. Bu tahmini birkaç hafta sonra gerçek oldu ve halen Bitcoin 30.000 seviyelerinde testler yapmaya devam ediyor.

Yatırımcıların moralini bozan Scott Minerd Bitcoin için uzun vadeli boğa hedefini koruyor. Fiyatın bu çöküş dönemini atlattıktan sonra uzun vadede 400 ile 600 bin dolar arasına ulaşacağını da söylüyor. Yani Bitcoin 15.000 dolara kadar çökecek ve tüm ümitler bittikten sonra 400.000 dolar üzerine bir hareket başlatacak. Scott Minerd’in sözleri yine tarihe not olarak düşülüyor, gelecekte neler olacağını hep beraber göreceğiz.

10 Tem 2021 - 17:44 - Ekonomi

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