Masterchef Yarışmasında Mehmet Şef Büyülendi! Görenler Hayret Etti, Öyle Bir Yarışmacı Geldi Ki, Görenler Şok Oldu! Üç Şefi de Önüne Alıp…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümünde ise Gamze Tosun isimli yarışmacı kocaman bir aileye sahip olduğunu gösteren Gamze isimli yarışmacı, Mehmet Şeften övgüler aldı. Somer Şef ve Danilo Şefinde büyülendiği yarışmacı 3 “Evet” alarak yarışmadan ayrılan isim, şok etkisi yarattı.

Genelde et ve balık gibi yemeklere katılanların dışında İşkembe çorbası yapacağını dile getiren yarışmacı, kendi imzasını da attığını belirtti. Eşinin sakatat yemeklerini çok sevdiğini dile getiren yarışmacı, evinde bile ekmek yapıp getirdiğini dile getirdi. Mehmet Şef ise…



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

