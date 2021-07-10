Ticarette Ödeme Sistemi Artık Değişiyor! Elmas Bitcoin ve Ethereum Karşılığında Satıldı!

İngiltere merkezli müzayede evi Sotheby’s tarafından bu Cuma günü 101.38 karatlık armut biçimli D-Flawless adlı ender bir pırlanta “The Key 101.38” satıldı.

Hong Kong’dan isimsiz bir alıcı, elmas için 12 milyon dolarlık kripto para ödedi.

Rekor kıran satın alma için hangi kripto para biriminin kullanıldığı belli değil, ancak Sotheby’s yalnızca Bitcoin ve Ethereum‘u kabul ediyor.

“The Key 101.38”, IIa tipi bir elmastır, yani herhangi bir nitrojen safsızlığı içermez. Bu kadar yüksek düzeyde optik şeffaflığa sahip taşlar inanılmaz derecede nadir olduğundan, genellikle milyarderler, kraliyet ailesi üyeleri ve ünlüler için ayrılmıştır. "