Ticarette Ödeme Sistemi Artık Değişiyor! Elmas Bitcoin ve Ethereum Karşılığında Satıldı!
Ender pırlanta The Key 101.38 kripto para karşılığında alıcısıyla buluştu. İşte detaylar...
İngiltere merkezli müzayede evi Sotheby’s tarafından bu Cuma günü 101.38 karatlık armut biçimli D-Flawless adlı ender bir pırlanta “The Key 101.38” satıldı.
Hong Kong’dan isimsiz bir alıcı, elmas için 12 milyon dolarlık kripto para ödedi.
Rekor kıran satın alma için hangi kripto para biriminin kullanıldığı belli değil, ancak Sotheby’s yalnızca Bitcoin ve Ethereum‘u kabul ediyor.
“The Key 101.38”, IIa tipi bir elmastır, yani herhangi bir nitrojen safsızlığı içermez. Bu kadar yüksek düzeyde optik şeffaflığa sahip taşlar inanılmaz derecede nadir olduğundan, genellikle milyarderler, kraliyet ailesi üyeleri ve ünlüler için ayrılmıştır. "
10 Tem 2021 - 18:11 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.