Anasayfa/

Foto Galeri/

10 Tem 2021 - 18:53

Acun Ilıcalı All Star Kadrosunu Kurdu! Yeni Sezonda Kavga - Kıyamet Eksik Olmayacak! O İsimde Kadroya Girdiğini Resmen Açıkladı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa süre önce İsmail Balaban’ın şampiyon olmasıyla son bulmuştu. Yeni sezonda ise All Star olacağı Acun Ilıcalı tarafından resmen açıklanmıştı. Kadroya daha sonradan ise Nisa Bölükbaşı, Aycan Yanaç ve Turabi gibi isimler katılmıştı.