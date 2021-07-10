- 10 Tem 2021 - 18:53 G: 10 Tem 2021 - 19:06

Acun Ilıcalı All Star Kadrosunu Kurdu! Yeni Sezonda Kavga - Kıyamet Eksik Olmayacak! O İsimde Kadroya Girdiğini Resmen Açıkladı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa süre önce İsmail Balaban’ın şampiyon olmasıyla son bulmuştu. Yeni sezonda ise All Star olacağı Acun Ilıcalı tarafından resmen açıklanmıştı. Kadroya daha sonradan ise Nisa Bölükbaşı, Aycan Yanaç ve Turabi gibi isimler katılmıştı.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma özellikle 2020 sezonunda büyük patlama yaşamıştı. Birbirinden farklı isimlerin bulunduğu yarışmanın All Star kadrosu ise Survivor izleyicisine “Kavga ve kıyamet seziyorum” sözlerini dile getirdiler.

Birçok ismin yavaş yavaş ortaya çıktığı yarışmanın son isimlerden biriside resmen açıklandı. Peki, o isim kim oldu?

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10 Tem 2021 - 18:53 Ankara- Yaşam

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