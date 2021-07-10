Acun Ilıcalı All Star Kadrosunu Kurdu! Yeni Sezonda Kavga - Kıyamet Eksik Olmayacak! O İsimde Kadroya Girdiğini Resmen Açıkladı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa süre önce İsmail Balaban’ın şampiyon olmasıyla son bulmuştu. Yeni sezonda ise All Star olacağı Acun Ilıcalı tarafından resmen açıklanmıştı. Kadroya daha sonradan ise Nisa Bölükbaşı, Aycan Yanaç ve Turabi gibi isimler katılmıştı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma özellikle 2020 sezonunda büyük patlama yaşamıştı. Birbirinden farklı isimlerin bulunduğu yarışmanın All Star kadrosu ise Survivor izleyicisine “Kavga ve kıyamet seziyorum” sözlerini dile getirdiler.
Birçok ismin yavaş yavaş ortaya çıktığı yarışmanın son isimlerden biriside resmen açıklandı. Peki, o isim kim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.