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10 Tem 2021 - 19:28

Masterchef Somer Şef Ağlamaktan Çatladı! Mehmet Şef Ne Yapacağını Bilemedi! Masterchef Travma Nedeni Oldu! Acun Ilıcalı Elinden Tutmazsa…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında Somer Şef öyle bir ağladı ki, görenler “O kadar haklı ki, Somer Şef ağlamaktan çatladı, ben mahvoldum” sözlerini dile getirdi. Mehmet Şef ise duydukları karşısında büyük şok yaşadı ve ne diyeceğini bile bilemedi.