- 10 Tem 2021 - 19:28 G: 10 Tem 2021 - 19:46

Masterchef Somer Şef Ağlamaktan Çatladı! Mehmet Şef Ne Yapacağını Bilemedi! Masterchef Travma Nedeni Oldu! Acun Ilıcalı Elinden Tutmazsa…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında Somer Şef öyle bir ağladı ki, görenler “O kadar haklı ki, Somer Şef ağlamaktan çatladı, ben mahvoldum” sözlerini dile getirdi. Mehmet Şef ise duydukları karşısında büyük şok yaşadı ve ne diyeceğini bile bilemedi.

Masterchef’in son bölümü Görkem isimli yarışmacının ablasına büyük bir travma nedeni olurken; milyonların ise gözleri dolu dolu izledi. Peki, neler oldu?

Yarışmaya katılan Görkem Demiral isimli yarışmacı, “Levrek Lokum” isimli bir yemek çıkaracağını dile getirmişti. Tabağını başarılı bir şekilde ortaya çıkaran Görkem 3 “Evet” alırken, Somer Şefin ise duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Tem 2021 - 19:28 Ankara- Yaşam

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