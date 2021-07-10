- 10 Tem 2021 - 20:29 G: 10 Tem 2021 - 21:06

Acun Ilıcalı Per Perişan Olacak! Apar Topar Çıkartmıştı, “Başını Duvarlara Vuracak!” Delikanlı Sadi İçin Çalışmalara Başlandı Ama…

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden birisi olan Kırmızı Oda dizisinde yer alan Delikanlı Sadi için çalışmalar resmen başladı. Dikkatleri üzerine çeken bu gelişmenin hemen ardından ise Acun Ilıcalı’nın büyük bir reyting kaybedeceği uzun bir süredir konuşuluyordu. Gelen yeni haberle birlikte ise birçok sosyal medya kullanıcısı “Acun Ilıcalı per perişan olacak” yorumlarını yaptırdı.

Sevilerek takip edilen başarılı diziden Acun Ilıcalı’ya hakaret ettiğinden dolayı Erkan Petekkaya apar topar diziden ayrılmıştı. TV8 ekranlarsa yer alan Müzik Töreninde, Kerimcan Durmaz’a ödül verilmesi Erkan Petekkaya’nın Acun Ilıcalı’ya hakaret ederek; “Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan. Acun Efendi yuh!” sözlerini dile getirmişti.

Acun Ilıcalı ise konu hakkında günlerce sessiz kalmış ama Survivor yarışmasında “Bugün bizim kanalımızda çalışan bir isim bana hakaret etti. Ben sosyal medyaya kalırsam zaten kötü biriyim. Onlara takılmıyorum” sözlerini dile getirmişti. Kırmızı Oda’nın en sevilen karakteri olan Delikanlı Sadi için çalışmalar başladı ama…

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10 Tem 2021 - 20:29 Ankara- Yaşam

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