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11 Tem 2021 - 09:27

Ankara'da Korona Bitiyor! Öyle Bir Model Geliştirildi ki; Bilim Kurulu Üyesi Herkesi Sevindirdi! "Mahalle Modeli..."

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Doğu ve Güneydoğu'da genç nüfusun fazla olması ve bununla birlikte kulaktan kulağa dolaşan yanlış bilgilerin hızlı yayılmasından dolayı aşılama oranının oldukça düşük olduğunu söyledi ve hemen hemen tüm Türkiye'de koronanın biteceği aşılama modeliyle ilgili açıklamalarını yaptı. İlk olarak doğu ve güneydoğu, devamında tüm Türkiye'de kullanılabilecek bu modelle birlikte koronavirüs resmen bitmiş olabilir! Peki, o model ne?