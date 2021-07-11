- 11 Tem 2021 - 09:27 G: 11 Tem 2021 - 09:41

Ankara'da Korona Bitiyor! Öyle Bir Model Geliştirildi ki; Bilim Kurulu Üyesi Herkesi Sevindirdi! "Mahalle Modeli..."

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Doğu ve Güneydoğu'da genç nüfusun fazla olması ve bununla birlikte kulaktan kulağa dolaşan yanlış bilgilerin hızlı yayılmasından dolayı aşılama oranının oldukça düşük olduğunu söyledi ve hemen hemen tüm Türkiye'de koronanın biteceği aşılama modeliyle ilgili açıklamalarını yaptı. İlk olarak doğu ve güneydoğu, devamında tüm Türkiye'de kullanılabilecek bu modelle birlikte koronavirüs resmen bitmiş olabilir! Peki, o model ne?

Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları, ülke genelinde hızla devam ettiriliyor. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilgilendirme Platformu'nda paylaşılan bilgilere göre, 18 yaş üstünde 1. doz aşısını yaptıran kişi oranı %60'a kadar ulaştı fakat özellikle Doğu ve Güneydoğu illerindeki aşılama oranı oldukça düşük kaldı. Neredeyse tamamı kırmızıya boyanmış olan iller arasında aşılama oranı en düşük olan iller; Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırnak, Ağrı ve Bingöl olarak kendini gösterdi. 

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11 Tem 2021 - 09:27 Ankara- Yaşam

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