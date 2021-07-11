Survivor'da Şok Aşk Skandalı! Ayşe ve Poyraz İpleri Kopardı, Ağzındaki Baklayı Çıkardı! Yasin Hayatının Şansı Oldu ama Poyraz…

Survivor yarışmasının bitmesinin ardından itiraflar bir bir gelmeye devam ediyor. İzleyicilerin uzun süredir merak ettiği konular yarışmacılar tarafından tek tek açıklanırken Acun Ilıcalı ise seneye bu konu hakkında bir önlem almayı düşünüyor. Yarışmacılar, programda olan her şeyin gerçekliklerini anlatırken bir aşk dedikodusu ise gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Mavi takımın iki finalist ismi Ayşe ve Poyraz sevgili mi? Ağızlarında ki bakla, gündeme bomba gibi düştü. Ayşe'nin Yasin ile ilişki yaşadığı iddia edilirken gelen bu haberler sonrasında ise ortalık ayağa kalktı. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor…

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