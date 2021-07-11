Survivor Bitti, Çilesi Bitmedi! Acun Ilıcalı’nın Favori Yarışmacısı İfşalandı! O Survivor Yarışmacısının Başı Belaya Girdi, Girecek! Neler Oluyor?
Survivor yarışma programının bitmesinin ardından birçok isim, verdiği röportajlar ile birlikte geride kalan sezonun merak edilenlerini açıkladı. Görenler ise duydukları karşısında şok geçirdiler.. İşte detaylar…
Komedyen ve eski sunucu Hayrettin anlattıkları ile birlikte Acun Ilıcalı'nın başını derde sokacak. Yaşanan gelişmelerin ardından tepkiler artarken, Acun Ilıcalı bu açıklamalara ne diyecek? Survivor'da bu sezon boy gösteren isimlerden birisi olan Hayrettin, kısa süren ada macerası sonrasında geri kalan sezonun Acun Ilıcalı için favori ismini açıkladı. Duyanlar ise kulaklarına inanamadı. “Acun Ilıcalı nasıl bu ismi favori olarak görür?” soruları yanıtsız kaldı. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.